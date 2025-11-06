Vuelven las ollas populares frente a Capital Humano: "El hambre no espera"

Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) movilizarán este jueves frente al Ministerio de Capital Humano en protesta por mejores "salarios, alimentos y reconocimiento". También realizarán al mediodía ollas populares frente a la sede de la cartera para pedir la continuidad del Salario social Complementario durante 2026 y un "bono de fin de año" para el sector.

"Este jueves nos movilizamos al Ministerio de Capital Inhumano para hacer valer la actividad esencial de las trabajadoras sociocomunitarias que hacen magia todos los días para resolver la alimentación en los barrios populares. Todos y todas a la calle por Salario, Alimentos y Reconocimiento!", publicó la UTEP en su cuenta de la red social X.

La convocatoria, que está fijada para las 11 en Juncal y 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio que conduce Sandra Pettovello, el cual fue renombrado por la organización como "de capital inhumano". "Exigimos el aumento del Salario Social Complementario, su continuidad en 2026 y un bono de fin de año para toda la economía popular", señaló UTEP.

Sobre la protesta, el fundador del Frente Patriótico por la Justicia Social y ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, aseguró que la organización saldrá nuevamente a las calles "por el hambre y el salario".

“Nuestro pueblo está hambreado. Tenemos que pelear. No sólo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios, con auditorias nunca realizadas, además nuestra conquista más importante que fue el Salario Social Complementario está en la mitad de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil", señaló Castro y agregó que "Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los días en las distintas actividades de la economía popular".

Al convocar a las ollas populares frente a Capital Humano, el dirigente social aseguró que "el hambre no espera" y aseguró que las organizaciones se movilizarán para "pelear con ollas, asambleas y movilizaciones".

Castro estará presente en otra asamblea que se realizará este jueves 6, a partir de las 10 de la mañana, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. En La Plata estará el dirigente social presente junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), pasando por Octubres, Nuestra América, Frente Darío Santillán, La Dignidad, Frente 22 de Agosto, Surge, Mayoría Popular, 25 de Mayo, y “De Frente” de Marcos Paz-Cañuelas.