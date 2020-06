Milagro Sala sobre la persecución judicial de Macri: "Tenía que llegar el gobierno de Alberto para que se den cuenta"

En medio de las graves denuncias de jueces, juezas y políticos sobre la persecución judicial que hizo la mesa judicial de Mauricio Macri, Milagro Sala aseguró: "Por ahí tenía que llegar el gobierno de Alberto para que se den cuenta de lo que nosotros veníamos denunciando en Jujuy".

La dirigente social de la Tupac Amaru está en prisión domiciliaria. Fue detenida apenas asumieron Macri al Gobierno Nacional y el radical Gerardo Morales a esa provincia, el 16 de enero de 2016. Desde su casa en Jujuy, Sala habló en exclusiva con #AltoZoom, el ciclo de entrevistas virtuales en medio de la cuarentena que conduce Jonathan Heguier. Milagro habla de la pobreza en ese distrito y denuncia: "Acá solo comen los amigos de Gerardo Morales".

La entrevista en #AltoZoom

¿Cómo creés que está llevando el Gobierno esta crisis de la pandemia?

La está respondiendo con mucha inteligencia. Ha priorizado desde el primer momento salvar vidas. Y luego generar economía. Es importante lo que se está haciendo. Lamentablemente los sí pueden hacer la cuarentena. Ahora, una familia de clase humilde le cuesta, porque sus casas son muy chiquitas o no tienen trabajo. ¿Cómo puede vivir un albañil si siempre trabajó con changuitas y hoy no tiene cómo salir para hacerla? Si es un padre de familia no le alcanza. Esto tenemos que empezar a reforzar más. No estoy en contra de los trabajadores ni de Alberto Fernández. Pero cuando se prioriza comenzar a pagar los sueldos de algunas empresas privadas, subsidiadas con el 50%. En algunas partes será alguno bueno y en otras será algo malo. Acá por ejemplo en Jujuy se está subsidiando a Blaquier, que se llenó de plata, está podrido en plata. ¿No va a tener para pagar sueldos a sus empleados? Es una grosería. Es el tipo que le robó las tierras a los pueblos originarios, que se enriqueció en la época de Macri, el tipo que no paga los impuestos en Jujuy como tiene que pagarlos. Y hoy lo están subsidiando, como a Techint y otras más. Las grandes empresas que toda la vida se han enriquecido y se han llevado la plata al exterior. Habría que ver eso. Me pongo en el lugar de muchos de los que no tienen trabajo y están recibiendo esos 10 mil pesos y realmente eso no les alcanza. Son los que la están pasando muy mal.

¿Qué opinás de la intervención de Vicentin?

Fue una decisión muy acertada. Porque esa empresa se fundió y los que corrieron riesgo son los trabajadores. Y ellos son hoy los que tiene que garantizar sus puestos de trabajo. Defender la fuente de trabajo es lo más importante. Y lo que hizo Alberto fue muy acertado. No olvidemos que en el gobierno de Macri fue una de las empresas que recibió muchísimos préstamos. O subsidios, como le podemos llamar.

Vuelve a la agenda mediática la persecución judicial del macrismo. ¿Cómo se relaciona con lo que vos venís denunciando durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos?

Por ahí tenía que llegar el gobierno de Alberto para que se den cuenta de lo que nosotros veníamos denunciando en Jujuy. Las persecuciones, las pinchadas de teléfono, los exmilitares que Gerardo Morales contrató para persecución no solo de la Tupac Amaru sino de todos los opositores. Hasta sus propios funcionarios tienen sus teléfonos pinchados. Jujuy es el claro ejemplo de que era un laboratorio. Acá en Jujuy empieza la persecución y se empiezan a tomar las primeras medidas contra los opositores. Si me preguntan si estoy contenta de que se haya descubierto, no. No, no. Estoy indignada. Porque tuvo que pasar eso en Buenos Aires. Y en Jujuy, que venimos denunciando, nadie nos dio bolilla a nosotros. Sigue pasando. Y sigue el atropello de la Justicia hacia los opositores. No puede ser que hoy en Jujuy los funcionarios de Morales que tienen causa o los jueces que están denunciados estén en libertad. Y para ellos la Justicia no existe. Para nosotros, los que pasamos a ser presos políticos, seguimos presos. La Justicia para nosotros funciona cuando a ellos les conviene, cuando ellos se ven acorralados o cuando no tienen cómo justificar los diversos préstamos que se han hecho.

LA FAKE DE CLARÍN

Hace dos semanas, el diario Clarín publicó una noticia falsa sobre Milagro Sala. Fue con un video en la que se la ve bailando con otras personas en el lugar donde cumple prisión domiciliaria con una nota titulada "El baile de Milagro Sala, con prisión domiciliaria y en plena cuarentena".

Sin embargo se trata de imágenes grabadas durante los festejos de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre de 2019. "No salieron a pedir disculpas eh. Se equivocaron mal. Mintieron. No hubo ningún juez o fiscal que salga a decir que era mentira. Sufrí y sigo sufriendo violencia de género. Y no hay nadie que salga a decir que Milagro Sala sufre violencia de género. Al contrario, siguen dándole manija los medios como TN. Así están funcionando los gobiernos macristas que han quedado dentro de la Argentina. ¿Qué están esperando, que mañana nos pasen cosas peores a nosotros, a los que hoy somos rehenes de Gerardo Morales? Nos sentimos solos, abandonados", cuenta enojada la dirigente social.

¿Cómo es tu día a día?

Sigo escribiendo el libro que me está faltando. Porque a medida que pasan los días siempre hay algo nuevo. Sigo recibiendo clases de economía. Sigo verificando que en varios lugares se reorganicen los compañeros de la Tupac Amaru, que lo están haciendo en todas las localidades. Porque a pesar de que hemos sufrido un atropello muy fuerte, hoy nuestros compañeros han vuelto al territorio muy firmes, trabajando en centros comunitarios y comedores. Cada día hay más comedores, por lo que se está viviendo. Lamentablemente acá en Jujuy comen únicamente los amigos de Gerardo Morales. El ciudadano común se la tiene que rebuscar como sea.

¿Cómo te imaginás tu día después cuando termine esto que estás viviendo? ¿Qué planes tenés? ¿Cómo ves tu futuro?

Seguir trabajando, fortaleciendo la organización. No me voy a quedar en mi casa descansando ni me voy a ir del país. Al contrario. Voy a seguir militando, voy a tratar de hacer lo posible por recuperar todo lo que rompieron, robaron o destruyeron en nuestra provincia. Y seguir haciendo lo que siempre hice: trabajar por los que menos tienen y no bajar los brazos.

Digamos, seguir involucrada en lo político y en lo social...

No sé si en la política pero sí en lo social.