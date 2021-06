Milagro Sala: "Estoy siendo títere de Gerardo Morales en época de elecciones"

La dirigente social cargó contra el Gobierno provincial de Jujuy y contra el Gobierno nacional. "Yo lo único que pido es que revean todas estas causas", reclamó.

La dirigente social Milagro Sala se refirió al agravamiento de su condena por un presunto escrache al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, del cual no participó y advirtió: "Lamentablemente una vez más estoy siendo títere de Gerardo Morales en época de elecciones".



En diálogo con El Destape Radio, la referente de la Tupac alertó que la decisión de la Justicia Federal de Jujuy responde a intereses electorales del propio gobernador: "En época de elecciones siempre me abren una causa o me condenan en otra". Además, criticó que "al parecer Jujuy no es parte de Argentina. Nadie controla a Gerardo Morales".



"Hoy Gerardo Morales lo único que tiene para mostrar es que me tiene presa”, disparó Sala al subrayar que "el panorama en la provincia por la

pandemia es malo. "Desde que volvieron las clases presenciales en Jujuy hay 18 maestros fallecidos", planteó la dirigente social y puntualizó que "en Jujuy no se están salvando vidas, se están perdiendo vidas".



En ese marco, Milagro habló de su situación judicial al asegurar que "en Jujuy no rige el Estado de Derecho" y subrayó que "lo que hizo Macri de persecución a opositores pasa actualmente en Jujuy"



"Vivimos en un Gobierno nacional y popular y lamentablemente en Jujuy seguimos peor que con Macri", aseveró la referente de la Tupac Amaru e insistió: "Yo lo único que pido es que revean todas estas causas".

En esa línea, Sala cargó contra el Ejecutivo nacional al plantear que "el único que puede parar este atropello es el Gobierno nacional" al cuestionar que Nación "hace acuerdos para mandarle plata a Gerardo Morales" y reclamó que "hagan acuerdos también para que funcione la Justicia".



En esa línea, aclaró que "no" mantiene contactos con el presidente: "Si hablo con Alberto Fernández van a decir en todos los medios que el Presidente se contacta con una delincuente. Así es como me tratan". Y arremetió: "Me considero una presa política".



"Pensamos que era solo con Macri pero el Gobierno de Alberto Fernández también le manda plata a Gerardo Morales y no controla nada", sentenció la referente de la Tupac Amaru.

La condena

En otra clara muestra de la persecución política a la que está sometida, la Justicia Federal de Jujuy condenó a 3 años y medio de prisión a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por la causa que se le inició por "tirar huevos y repudiar" la visita del entonces senador Gerardo Morales. Un hecho que ocurrió en el 2009 y en el cual la dirigente ni siquiera estuvo presente.

Los jueces María Alejandra Cataldi, Marta Liliana Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz sentenciaron a la dirigente social a tres años y seis meses de cárcel por el delito de "daños agravados y amenazas". También fueron condenadas las dirigentes María López y Ramón Salvatierra.

En el fallo de 80 páginas, el tribunal resuelve condenar a los integrantes de la Tupac Amaru por los hechos "del día 16-10-2009 en circunstancias en que se realizaba una conferencia sobre control público, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en Avenida Santibañez Nº 1218 de esta ciudad, al arribar el senador Gerardo Morales, quien se encontraba invitado como disertante en la misma, se presentó un grupo de personas encabezados por María Graciela López, los que irrumpieron en el lugar vociferando amenazas en contra de los presentes a la vez que los atacaban con huevos y tiraban piedras de distintos tamaños y otros objetos produciendo importantes daños en el recinto".

Por ese hecho, en el que Milagro Sala no participó, es que la líder de la Tupac Amaru fue primero detenida y ahora condenada. Además, otro dato a resaltar y que pone en tela de juicio el fallo, es que la juez Snopek, es familiar directa del gobernador Morales - prima de su esposa -.