El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió al fuerte cruce con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante la cumbre por los 30 años del Mercosur frente a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay. "Que se tomen otro barco, no somos lastre de nadie. Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento", le respondió el líder del Frente de Todos y avisó que si "esa carga pesa mucho, lo más fácil es bajarse".

Durante su entrevista con Sobredosis de TV, por C5N, el máximo mandatario opinó que, para él, fue el presidente uruguayo quien "perdió la templanza en su discurso" y agregó que le parece "muy poco gentil para con los compañeros de barco decir que está cargando un lastre y ese lastre somos nosotros". A su vez dijo que le pareció "poco feliz y poco educado" mientras que comparó el caso de Jair Bolsonaro, que "fue muy cuidadoso con sus palabras" a la hora de repetir los planteamientos de Brasil.

Volviendo al presidente de Uruguay, el presidente mostró su sorpresa: "Salió Lacalle con un discurso absolutamente, a mi juicio, fuera de lugar. Yo soy el presidente de Argentina y no tengo porqué soportar que a mi país lo llamen lastre, sea un uruguayo o cualquiera". Además aclaró que no conversaron tras el cruce pero volvió a remarcar: "Lo que quiero que sepan todos es que no voy a dejar que traten así a la Argentina en un grupo regional como el Mercosur. Y tampoco trataría así a ningún país del Mercosur, a nadie. En verdad, no fui yo el destemplado".

Tras lo ocurrido en la cumbre virtual, muchos medios opositores aprovecharon la ocasión para criticarlo. "Yo hablo de unidad y el patotero soy yo, es una cosa muy impresionante. Por ahí hay una cuestión ideológica muy difícil de resolver. Lo que sí sé es que yo, como presidente de la Argentina, es muy difícil que en una reunión de esa naturaleza me quede callado si alguien está diciendo que somos un lastre para otro", manifestó.

Más allá de esto, dejó en claro que no corre en riesgo la unidad del Mercosur y que "fue un incidente y punto". Por último, para cerrar, destacó lo logrado durante el proceso de integración regional fundado durante la década de 1990: "Pasará, los tiempos cambian y yo lo que creo es que, gobierne quien gobierne, el Mercosur se ha podido mantener unido desde que se creó hace 30 años atrás".