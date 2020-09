La dirigente macrista Patricia Bullrich no solo es tuvo una activa militancia anticuarentena sino que es una crítica serial del Gobierno que comanda actualmente Alberto Fernández. No solo no ponderó ninguna medida, sino que denostó cada una de ellas. Esta vez, una de las principales caras del PRO y Juntos por el Cambio dialogó con Eduardo Feinmann en A24 y apuntó sus cañones hacia el kirchnerismo.

La dirigente opositora culpabilizó insólitamente al presidente de cuatro problemas: "El de la salud, lo hemos ido corriendo y hoy se está extendiendo en todo el país. El de la economía, el desplome total de las familias y empresas que perdieron todo, un 'país IFE' y un empobrecimiento general muy fuerte a la que se le suma una gran devaluación". Y completó: "La tragedia educativa que puede tener un impacto irrecuperable para los chicos. Y las libertades. A esto se le suma una situación frágil del poder presidencial, que es un problema de origen. Un presidente con un poder delegado que impacta fuertemente sobre la confianza de los argentinos".

Al mismo tiempo, en relación a las medidas tomadas, apuntó fuertemente contra el poder que supuestamente tiene Cristina Kirchner. "El presidente tomó una decisión, pensó que podía recomponer su poder por la cuarentena. Le resultó un par de meses pero estiró una situación imposible. La vicepresidenta continuó sistemáticamente con su agenda y eso restó la actitud moderada y dialoguista. Las decisiones que tomó fueron para agrandar el problema. La Argentina va a terminar en un 12% de caída y Brasil está en un 5, Uruguay prácticamente no ha caído. Es importante haber tomado una decisión tan extrema como priorizar solo la salud y tener problemas de salud también", disparó.

Por otro lado, habló de una de las grandes polémicas de la semana: los jueces. "Si la Corte en el 2018 dijo que los cambios estén bien hechos, no tendría porqué decir lo contrario. Sería ir contra su propia decisión y sería contradictorio para la credibilidad de la corte. No quiero tener expectativa. Siento que hay mucho manejo del tiempo ahí, demasiado secretismo hay. Me gustaría que todo sea más claro y transparente. No me gusta como institución que pase eso porque como institución es nuestro máximo tribunal", expresó luego de movimientos irregulares durante el gobierno que integró.

Bullrich, líder en las marchas

Durante la charla, también se refirió a las movilizaciones "a favor de la libertad" y en contra del aislamiento. Allí, es la gran líder. "La existencia de una fuerza movilizada tiene que ver con que la sociedad está muy angustiada, siente que no tiene futuro, que la Argentina entra en una decadencia muy fuerte y a mí me parece que como dirigente del PRO y Juntos por el Cambio, tengo que acompañar. Cuando hay angustia y desesperanza, los resultados siempre son malos", explicó.

Y en la misma línea, Bullrich agregó: "Mi intención como dirigente es generar la idea que nuestro destino no es la decadencia. Hay ideas de república, libertad y movilidad social, todos debemos juntarnos para eso. Me parece bueno acompañar para que haya futuro. Si la gente tiene esto, tiene mayor expectativa para una elección parlamentaria y recuperar los espacios republicanos. No lo veo como algo negativo". Y disparó, otra vez, contra el peronismo: "Ahora el Gobierno está preparando la marcha del 17 de octubre, sus argumentos no son muy válidos la verdad...".