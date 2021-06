Máximo Kirchner: "Los egos en la política son una mochila muy pesada"

El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación y presidente electo del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó hoy que "los egos en la política son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas".

Al cerrar el congreso partidario virtual que habilitó al PJ bonaerense a integrar alianzas y frentes en los próximos comicios, Kirchner sostuvo que "los egos en la política a mi entender son una mochila muy pesada que te dobla la espalda y te deja de rodillas".

"Tenemos que consolidar una victoria electoral pero más que nada tenemos que saber dónde vamos y que queremos", dijo como meta para los meses venideros y advirtió: "Si no piensen lo que pasó en 2017 cuando (Cambiemos) creyeron que porque habían ganado una elección tenían un cheque en blanco e hicieron cualquier cosa".



En ese sentido, remarcó: "Ganar por ganar no sirve. Ganar y cumplir para lograr que la gente viva mejor, para eso nos eligen. Nadie puede salir solo de esto". "Vamos a salir entre todos y todas. Vamos a volver a ser felices, como dijo la compañera en La Plata", subrayó en referencia a su madre y vicepresidenta, Cristina Fernández.

Kirchner se dirigió por medios electrónicos a los congresales desde la sede del PJ Nacional, ubicada Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se congregó de forma presencial la mesa de conducción del órgano partidario. En su alocución, el legislador ponderó el rol de los dirigentes "como Cristina (Fernández de Kirchner) que tenían ganas de gobernar, estaban preparados y preparadas para hacerlo pero aportaron con generosidad para construir la victoria".



"Ellos se pusieron a disposición para el triunfo no de un partido político, sino de un concepto y una idea que trajera a la Argentina la justicia social. En algunos lugares se puso de moda la paz social, pero los peronistas queremos justicia social", arengó.



En esa línea, resaltó que "para nosotros y nosotras construir trabajo, generar oportunidades, brindarle a nuestros pibes y pibas estudios es justicia social y el peronismo supo hacerlo en diferentes momentos de la historia". Sobre el endeudamiento externo que debe afrontar Argentina, el diputado expresó: "Tenemos que seguir trabajando para sacar adelante a nuestro país, lo recibimos en condiciones muy complejas".

"El macrismo fue muy pero muy dañino y dejó la Argentina endeudada como nunca antes se había visto"

"El macrismo fue muy pero muy dañino y dejó la Argentina endeudada como nunca antes se había visto y lo hizo en muy poco tiempo. Destrozaron el esfuerzo del pueblo que un presidente (Néstor Kirchner, su padre) puso en valor cuando en 2005 canceló la deuda y creímos que el FMI no volvería", apuntó. También recordó que "en unos días se cumplen tres años del regreso del FMI, cuando le dieron a Macri 44 mil millones de dólares para que ganara las elecciones" presidenciales de 2019.



"Tuvimos que enfrentar la persecución de muchos compañeros; la estigmatización mediática, no solo de sus dirigentes sino también de quienes elegían opciones electorales diferentes a las que dictan los medios porteños, tratando de decir que son votos sin valor. A todo eso que enfrentamos y que costó mucho construir debemos valorarlo porque nos trajo hasta acá", sentenció.



Respecto a la emergencia sanitaria por coronavirus, sostuvo que "esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política, revisemos discursos y plataformas, nadie decía qué se debía hacer ante una emergencia sanitaria".

"Al inicio de la Pandemia fuimos con la directora del PAMI (Luana Volnovich) a poner en funcionamiento un hospital hermoso visualmente que había estado suspendido por cuatro años sin atender a ningún argentino con las necesidades que había", recordó.



"Entramos a la pandemia con un país fundido, sin crédito porque se lo fugó Macri en cuatro años. Por eso duele cuando vemos que (Macri) se iba a dormir y a ver Netflix. El FMI le dio un préstamo millonario sin preguntarle qué iba a ser. Cada argentino o argentina que ha ido a un banco a pedir cualquier tipo de crédito sabe lo que cuesta acceder", cuestionó.