Máximo Kirchner recibió el alta tras su operación por un tumor benigno

El dirigente político presenta una "buena evolución posoperatoria.

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió este sábado el alta médica luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica programada para tratar un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Según el parte oficial emitido por el Hospital Italiano de La Plata, el dirigente político presenta una "buena evolución posoperatoria" y podrá continuar con su recuperación fuera del ámbito hospitalario.

La noticia del alta fue confirmada a través de un documento firmado por el Dr. Roberto D. Martínez, Director General de la institución. En dicho informe se detalla que Kirchner fue sometido a una parotidectomía bilateral, procedimiento que resultó exitoso y que ahora dará paso a una etapa de "seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario". Previamente, se había informado que la cirugía se realizó de manera programada para abordar un tumor de carácter benigno que afectaba las glándulas parótidas del legislador.

Un mensaje político desde la internación

Más allá del parte estrictamente médico, Máximo Kirchner envió un mensaje político desde su internación. Antes de ingresar al quirófano, el diputado compartió un extenso mensaje a través de sus redes sociales en el que reveló un pedido especial realizado a su madre y exmandataria, Cristina Kirchner.

El dirigente explicó que, si bien su madre tenía la intención de acompañarlo durante el proceso quirúrgico y la posterior internación, él le sugirió "especialmente que no lo haga". El motivo de esta decisión, según las propias palabras de Kirchner, radica en su negativa a que la expresidenta deba solicitar autorizaciones ante el Poder Judicial, al cual cuestionó duramente en su comunicado.

"No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", enfatizó el legislador, al vincular su situación personal con la realidad judicial de su madre. En su descargo, Kirchner denunció que Cristina Fernández se encuentra bajo una "prisión domiciliaria irregular" impulsada por presiones de sectores que buscan "saquear la Argentina".

En el escrito difundido desde el centro de salud, el referente de La Cámpora tampoco ahorró críticas hacia el funcionamiento de las instituciones al escribir "ejecutivo, legislativo y judicial" en minúsculas para subrayar lo que considera una degradación de estos poderes hacia "meros instrumentos al servicio del poder económico".

Kirchner comparó el trato que recibe la expresidenta con el de otros detenidos y señaló que "a Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico". Según su visión, el Poder Judicial le reserva exclusivamente "persecución y restricciones".