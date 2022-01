La insólita declaración de Maxi Ferraro para justificar a Pepín Simón

El presidente de la CC-ARI lanzó una disparatada frase ante la pregunta de un periodista.

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, respondió de forma insólita cuando le preguntaron si el operador judicial del macrismo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón debería presentarse en la Justicia por la causa que investiga el armado de causas y la persecución a empresarios, de la cual está prófugo hace más de un año.

En una entrevista en el diario La Nación, le preguntaron: "Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, cercano a Carrió, se refugió en Uruguay. ¿Tendría que presentarse ante la Justicia?".

Ferraro respondió de forma insólita, sin contestar la pregunta y dando datos falsos. "A diferencia de lo que sucede con el kirchnerismo, los funcionarios de Cambiemos siempre estuvieron a disposición de la Justicia. Sea un caso justo o injusto, a nosotros nos compete presentarnos. Esa es un diferencial que tiene JxC con el kirchnerismo", aseguró sobre el ex monje negro del macrismo que huyó de la Justicia argentina y quiso pasar como refugiado en Uruguay.

Con respecto al tema del espionaje ilegal en el macrismo, Ferraro reconoció que le llama la atención que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantenga al frente del Directorio de SBASE a Juan Sebastián De Stéfano, procesado en la causa por la inteligencia.

"Sí, me llama la atención. Pero nuestra opinión respecto a la AFI kirchnerista y a lo sucedido en muchos aspectos en el gobierno de Macri no ha cambiado. Carrió fue la que se opuso a la designación de ciertos personajes en la AFI y fue perseguida por agentes de inteligencia del kirchnerismo. Otros tendrán que explicar por qué había agentes donde no debían estar", lanzó.

Pepín, prófugo en Montevideo

Pepín es el primer prófugo macrista y se refugia en Montevideo para no enfrentar la Justicia Argentina. El 8 de diciembre del 2021, Pepín Rodríguez Simón llegó a Uruguay y desde ese día no regresó a su país.

El 19 de mayo de 2021, la jueza María Servini lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional. Además, la magistrada dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, luego de que Pepín notificara que no se presentaría a la declaración indagatoria a la que había sido citado.

A Pepín Simón lo investigan por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".