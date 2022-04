Pichetto contra la deuda macrista: "Tenemos que meter presos a todos estos tipos"

Al auditor general de la Nación le confirmaron en la AGN que el 8 por ciento de la deuda contraída con organismos multilaterales entre 2016 y 2019 fue a parar a un grupo de consultoras.

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, estalló llamativamente por la deuda contraída durante el gobierno del ex presidente y pidió: "Tenemos que meter presos a todos estos tipos".

Pichetto sorprendió con la propuesta cuando la AGN informó en las últimas horas que aproximadamente el 8% de la deuda contraída con organismos multilaterales entre 2016 y 2019 fue a parar a un grupo de consultoras. La cifra es cuatro veces más que el criterio postulado por el organismo de control, según publicó días atrás Ámbito Financiero. Es decir que, si bien la AGN indica que el gasto en consultoras no debe superar el 2 por ciento, el promedio fue mucho más elevado.

Además, se da en un contexto de fuerte incremento en el endeudamiento externo, cuando pasó, en tres años, de representar el 50 por ciento al 90 por ciento del PBI. Lo más llamativo es que en el caso de un crédito puntual, el del Programa de “Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos”, todo el dinero ejecutado se utilizó para pagar gastos de administración.

Y ahí fue cuando explotó Pichetto: el ex senador peronista se enojó fuerte durante el debate del informe de este programa y lanzó: "Tenemos que meterlos presos a todos estos tipos".

Este hecho se dio en el marco de un examen especial del organismo sobre el proceso de priorización y aprobación de proyectos financiados con créditos internacionales. Se evaluaron préstamos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

De acuerdo al cronograma trazado, el Programa de “Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos” debía terminar en 2020. El objetivo era construir viviendas. No obstante, el 100 por ciento de los desembolsos fueron a parar al ítem Gerencia y Administración, mientras que las categorías Mejora Integral del Hábitat, Regularización Dominal y Fortalecimiento de la Capacidad de gestión no recibieron ningún tipo de inversión.

"Cuando vemos que lo único que se gastó es la plata para las consultoras, tenemos que meterlos presos a todos estos tipos", dijo el ex candidato a vicepresidente. Pichetto remarcó que “se deberían abrir actuaciones para saber qué pasó con la plata, porque lo que se ve es que no se ejecutó absolutamente nada referido a la cuestión de los asentamientos fronterizos, no hubo un peso”. Y añadió: “En tres años se gastaron 325.657 dólares en consultorías y en pagos de sueldos, mientras que el avance de la obra, objeto supuestamente del crédito, no llega al 1 por ciento”.

Para el auditor general, “esto es todo delito de estos personajes, que se llevaron casi 400 mil dólares y no les interesó mover un ladrillo”. En la misma línea, consideró que “es un tema de una gravedad extraordinaria y muestra a las claras que no les interesa la obra, lo único que les interesa es hacer plata”.