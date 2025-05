Elecciones 2025: El mensaje de Macri, el cálculo libertario y la alerta que prendió CABA

El mensaje que Mauricio Macri le envió a Javier Milei, desde Europa, no hizo más que corroborar lo que el ex presidente manifestó el domingo post derrota electoral en CABA. El jefe del PRO pidió, para reestablecer los puentes, resetear las formas del vínculo. Lo hizo consciente de que La Libertad Avanza ganó terreno entre los votantes históricos del macrismo y ante la certeza de que la única forma de pensar en un triunfo en la provincia es en unidad.

No fue un llamado, fue un mensaje. Una felicitación. El propio jefe de Estado le respondió, le agradeció y le envió un abrazo grande. La incógnita es si se volverán a encontrar, él y Mauricio, cuando regrese de su gira por el viejo continente y Medio Oriente. Macri ya planteó, en cada entrevista en la que fue consultado, que las milanesas en Olivos estuvieron llenas de promesas pero ningún hecho concreto. Con cierto fastidio.

Sin ir más lejos, a inicios de esta semana fue el propio jefe de Estado el que decretó el fin de la figura de Macri. Una posición no compartida por los amarillos, tanto de Mauricio como de otras latitudes. El diputado larretista, Álvaro González, aseguró en FM RE que el ex presidente “tiene derecho a irse o quedarse, no porque lo diga Milei”.

Además, remarcó que el libertario “debería ser agradecido con Macri, porque le puso a disposición un paquete de legisladores que le permitió aprobar leyes. Me parece ingrato tratarlo como lo trata. No me banco que me digan mandril, ni rata; todavía tengo autoestima. Si querés construir un nuevo espacio como La Libertad Avanza, está bien, pero las formas también importan”.

Alguien que conoce a Mauricio resalta, cada vez que puede, lo difícil que debe ser para el ex Presidente enfrentarse a una circunstancia que no puede controlar. Cuenta que a Macri, cuando cumplió 18 años, Franco le regaló una cancha con todos los chiches para que pueda invitar a sus amigos y jugar un partido. Vestuario, indumentaria. Entonces, el jefe del PRO siempre estuvo acostumbrado a ser el dueño, a mandar, a disponer. Este escenario político no replicaría aquel fulbito hogareño.

En Buenos Aires, el acuerdo se mueve de forma bastante independiente a los humores de la cúpula, pero Macri ve una luz en el deseo libertario de concretar el pacto. Como si se tratara de dos niveles de discusión diferente. Los interesados en acordar, pero que no dejan de mostrar lealtad a Mauricio, tienen estructuras territoriales que nada tienen que ver con lo que ocurre en lo más alto de la pirámide. Y las quieren mantener.

Como contó El Destape, para Macri, el PRO todavía es un valor. En Buenos Aires la derecha no está en condiciones de triunfar en soledad y no solo necesita no dividir el voto, sino tener estructura. Dada la proximidad de fechas, podrán negociar todo junto o separado. Podrán estar, en una misma mesa, las discusiones por la lista nacional y la bonaerense, para que no den demasiado en una y muy poco en la otra. Pero también podrán distanciarse y armarse dos instancias separadas. Los territoriales que no quieren acordar no están dispuestos a cederle lugares a los libertarios sin estructura.

Según los rumores y cálculos preliminares, los violeta piensan que pueden ganar en casi todas las secciones electorales, salvo en la tercera, donde podría presentarse Cristina Kirchner, y la octava, La Plata.

La elección porteña dejó algunos llamados de atención. Ayer El Destape contó cómo el tercer puesto no fue una sorpresa para el macrismo, aunque sí lo fue el número. Pero aún más impresionante es el avance del espacio libertario por sobre el macrista, casi literal.

El último análisis de Pulso Research mostró cómo el solapamiento territorial de ambos espacios evidenció la migración de votantes amarillos hacia el sector violeta, explicando el triunfo de Manuel Adorni el domingo.

Pulso Research, mayo 2025.

El top 10 de los barrios en los que más votos perdió el PRO están, en este orden, Puerto Madero; Recoleta; Belgrano; Palermo; Núñez; Colegiales; Villa Devoto; Villa Urquiza; Coghlan y Retiro. El top 10 de los barrios en los que los libertarios más crecieron están prácticamente los mismos, casi en el mismo orden: Puerto Madero; Recoleta; Belgrano; Palermo; Núñez; Retiro; Colegiales; Villa Devoto; Villa Urquiza; Caballito.

Pulso Research, mayo 2025.

Es impresionante la linealidad en la migración de votos entre un sector y otro. En especial porque los libertarios no crecieron en los sectores populares que votaron a Unión por la Patria. Según Pulso, “para el 2025, todo o la gran mayoría de lo que tenía para conquistar en el electorado peronista, LLA ya lo había seducido en 2021 y 2023”.