A pedido de la fiscalía, el juez Kreplak dispuso el secreto de sumario en la causa de Insaurralde

El juez federal Ernesto Kreplak tomó la decisión en la causa que investiga el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso el martes el secreto de sumario en la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la que están imputados el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; la conductora televisiva Jésica Cirio y la modelo Sofía Clérici, informaron fuentes judiciales a Télam.

El magistrado lo hizo a pedido del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, en el marco del expediente en el que se investiga el patrimonio de Insaurralde, el viaje que compartió con Clérici en Marbella (España) y los pormenores del divorcio entre el ex intendente y la conductora televisiva.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El secreto de sumario se implementa, por lo general, cuando los investigadores deciden avanzar con medidas de prueba que podrían frustrarse si se filtraran. El juez del caso ya accedió a los registros migratorios de los imputados, a la vez que dispuso días atrás el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los tres implicados, tal como informó Télam.

El lunes se conoció que Clérici había presentado un escrito con el que pidió ser sobreseída en la causa, al sostener que el viaje a Marbella fue "personal" y que el yate era un préstamo de un amigo. En el escrito, que llevaba su firma y la del abogado Martín Larralde, la mediática enfatizó que no "quebrantó ninguna norma penal" y que las fotos subidas a sus redes sociales -entre ellas aquella en la que mencionó a Insaurralde- reflejaron un "viaje personal", informaron fuentes judiciales.

El viaje a Marbella, dijo Clérici, tuvo como objetivo visitar a una hermana que vive en esa ciudad en septiembre pasado, y el barco en el cual se fotografió junto a Insaurralde "es propiedad de un amigo personal" de su pariente que "lo prestó para realizar apenas un día de navegación por el mar Mediterráneo". También se refirió a los objetos que aparecen en sus imágenes en redes sociales -carteras y/o relojes de marca- y dijo que se trata de "obsequios" de amistades por su cumpleaños, que "no tienen conexión alguna con los hechos ni con las personas denunciadas".

Insaurralde pidió terminar con la causa en Uruguay

Martín Insaurralde pidió en Uruguay el archivo de las investigaciones en su contra que inició el Banco Central de ese país a raíz de las actuaciones por el supuesto acuerdo de divorcio que él firmó con Jesica Cirio el cual se estima en 20 millones de dólares. Se trata del acuerdo de divorcio que Cirio negó, pero que la Justicia investiga en la Argentina si efectivamente fue así y también en Uruguay.

El Banco Central de Uruguay inició de oficio una investigación por la firma de ese supuesto acuerdo con Cirio. A través del abogado Jorge Barrera, el ex funcionario bonaerense pidió que se "archive" la causa en su contra de forma urgente y que el Banco Central informe si ingresó dinero de su parte al sistema financiero de Uruguay.

"Es absolutamente imposible e irracional que una transacción de un divorcio no haya sido detectado por los organismos contralores de Uruguay", señaló la defensa designada por el ex funcionario, informó Noticias Argentinas. "Alguien puede creer sensato que un oficial de cumplimiento no conociera con solo prender la televisión quién es Martín Insaurralde y Jésica Cirio y no hubiera advertido una transacción que para el mercado financiero uruguayo es una cantidad inusual para un divorcio", postuló el abogado.

Con información de Télam y Noticias Argentinas