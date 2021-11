Vidal desmintió a Macri y lo expuso por la agresión a C5N

Mientras Macri asegura que lo que hizo fue un auto reflejo, la exgobernadora le soltó la mano y admitió que el expresidente agredió al canal de noticias.

Mauricio Macri protagonizó un episodio de violencia durante su llegada a Dolores donde se presentó a declarar en la causa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. El expresidente agredió al canal de noticias C5N al tomar el micrófono y tirarlo al piso. Sin embargo ante las fuertes repercusiones, Macri lanzó un polémico pedido de disculpas en el que se justificó al decir que "fue un acto reflejo" el que lo llevó a arrojar un micrófono al piso.

En este marco, la primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo desmintió y reconoció que el exmandatario agredió al periodista Nicolás Munafó, durante la cobertura de su declaración en Dolores por la causa de presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

"Cuando las cosas están mal, están mal. Y está muy bien que (Macri) haya pedido de disculpas porque era lo que correspondía", lanzó dando a entender que Macri si agredió algo que el propio expresidente desmintió. "No es común ver un político que se disculpe, y por eso me parece bien que lo haya hecho", señaló Vidal en declaraciones a radio La Red celebrando una acción básica tras realizar un acto desafortunado.

No obstante, la exgobernadora bonaerense hizo referencia a la causa en la que se lo investiga a Macri por el presunto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan y reprodujo el discurso del exmandatario al afirmar que "es víctima de una denuncia electoral". "El que el juez (Martín Bava) que lo investiga no ha sido imparcial ni competente", dijo Vidal.

Macri llegó a las 11.50 a Dolores y se trasladó hacia la sede de la Municipalidad de Dolores, donde se encontró con el intendente local, Camilo Etchevarren, del PRO. Al momento de ingresar a la sede comunal, Macri tuvo un gesto agresivo hacia la prensa al quitarle al periodista el micrófono, que “lo tiró al piso y luego terminó en el agua”, según lo contó el propio Munafó en Twitter.

Macri no respondió preguntas y sólo entregó un escrito ante el juez Martín Bava en la declaración indagatoria por la causa que lo investiga por espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

Interna en Juntos por el Cambio por Milei

Por otra parte, Vidal se refirió a las elecciones legislativas del próximo 14 y sostuvo que se trata de "una enorme oportunidad para todos los argentinos de decir un 'basta' muy fuerte". Pero otra vez mostró un quiebre en Juntos por el Cambio y se mostró en desacuerdo con el acercamiento de Macri con Javier Milei (se reunieron y prometieron proyectos comunes), el postulante de la Libertad Avanza.

"Sentimos que hoy Milei forma parte de otro espacio. Mi compromiso es con quienes hoy me acompañan; no quiero hacer especulaciones y no corresponden. Hoy no me parece que tengamos que hablar de 2023", completó Vidal.