Marcha de jubilados: los brutales ataques de las fuerzas contra la prensa y manifestantes

Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron al anexo del Congreso, con la particularidad de que lo hicieron horas después de que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados por un nuevo bono, por falta de quórum. La represión de las fuerzas de seguridad dejó múltiples heridos, incluida una periodista de El Destape.

Sobre el final de la movilización, un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reprimió a la periodista de El Destape Lula González, que estaba cubriendo la movilización. "Me gasearon y me pegaron con un palo en la cabeza un miembro de PSA. Estoy yendo a la guardia gracias a los que me asistieron me asusté mucho porque en un momento no pude ver nada y estoy toda ardida por los gases. Es irracional que repriman así", escribió González en su cuenta de X.

En una jornada de brutal represión, un agente de la Policía Federal gaseó a un camarógrafo del canal IP, que también estaba trabajando. "Le están pegando a la prensa. Corremos hacia atrás, le tiraron a mi camarógrafo en la cara", dijo al aire la cronista que estaba cubriendo la marcha. El camarógrafo, apodado "Tato", fue asistido por socorristas que estaban allí.

Otras imágenes mostraron el ataque a la prensa, como en la que se vio como un camarógrafo, no identificado aún, era detenido. Además, un notero de La Nación Más denunció que dos compañeros del canal fueron atacados: un cronista fue alcanzado con un balazo de goma en la pierna y el camarógrafo con gas pimienta en los ojos.

Más denuncias por represión

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) explicó en redes sociales que un miembro de la organización fue reprimido. "Las fuerzas de Bullrich siguen ensañándose con jubilados y manifestantes. Nuestro compañero Santiago fue brutalmente reprimido: le rompieron la cabeza y el brazo. Está fuera de peligro, pero no podemos permitir más violencia", indicó UTEP.

A las denuncias se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, que escribió: "En la marcha de jubilados de hoy, nuestro compañero Jorge 'Pipa' Leyendo, fue brutalmente reprimido y atacado por la policía de Bullrich. Hoy le tocó a él pero esto pasa todas las semanas, le pegan a los viejos y a quienes se solidarizan. Ministra, la historia la juzgará".

Las fotos más impactantes de la represión, por Kaloian Santos Cabrera

