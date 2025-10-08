Detuvieron violentamente a un jubilado en la protesta en el Congreso

Como cada miércoles, las fuerzas de seguridad desplegaron un desmedido operativo mientras se realizaba la habitual protesta de jubilados en el Congreso de la Nación. Desde la organización de la marcha denunciaron tres detenciones -confirmadas a El Destape por la Policía de la Ciudad-, incluida la de un jubilado.

La detención del jubilado Víctor Amarilla quedó registrada por las cámaras de C5N, que mostraron la violencia con la que los efectivos de la policía porteña detuvieron al integrante de la organización Jubilados Insurgentes. "Son todos cobardes, defienden a los narcos, esa es la Policía", gritó el jubilado mientras se lo llevaban los policías.

