El rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino no cerró la disputa por el petróleo en Malvinas. Con las primeras perforaciones de Sea Lion previstas para 2027, Argentina busca avanzar con un arbitraje y evalúa medidas contra las empresas para intentar frenar el proyecto.

{{{htmlAmp}}}

Si bien el Tribunal consideró que las normas invocadas por nuestro país no parecían, a primera vista, dar competencia al tribunal arbitral que debe constituirse, el Gobierno nacional, organismos de la sociedad civil y especialistas sostienen que aún existen herramientas para oponerse a la explotación hidrocarburífera británica.

“El fallo reconoce que hay una disputa de soberanía cuando los británicos dicen que no la hay. Lo malo es que nos limita mucho, nos encamina a una decisión no favorable en el arbitraje si nos basamos en el listado de argumentos que da el tribunal”, explicó el historiador, abogado e investigador David Pizarro Romero, en diálogo con El Destape.

El analista consideró que para frenar la explotación petrolera es imperioso que se conforme rápidamente el Tribunal Arbitral para dirimir el conflicto con el Reino Unido y que se sancione el apartado que refiere a Malvinas en la Ley de Soberanía Nacional. “Esa ley tiene que salir para poder avanzar con sanciones reales y fortalecerse”, afirmó Pizarro Romero.

Por su parte, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, consideró que se debe avanzar con la constitución del arbitraje, aunque advirtió sobre sus límites. “No va a dirimir cuestiones de soberanía porque no es el ámbito. Puede dirimir cuestiones que tienen que ver con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, precisó en declaraciones a este portal.

La estrategia del Gobierno tras el fallo

En su pronunciamiento, la Casa Rosada advirtió que la resolución del organismo internacional "no es la última palabra" y ratificó que la estrategia argentina se concentrará en agotar las instancias jurisdiccionales, administrativas y legislativas para impedir la explotación unilateral de recursos naturales en la plataforma continental. Desde el Ejecutivo fundamentaron que “la disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar de inmediato en la conformación de un Tribunal Arbitral formal bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para tratar el fondo del diferendo.

El tribunal arbitral, distinto del Tribunal del Mar que rechazó el pedido provisional, estará integrado por cinco miembros, salvo que Argentina y el Reino Unido acuerden otro mecanismo: cada país designará uno y los tres restantes, incluido el presidente, serán elegidos de común acuerdo. Si no completan las designaciones, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del presidente del Tribunal del Mar, salvo que acuerden otra autoridad. En su fallo, ese organismo instó a ambos países a cooperar para constituirlo rápidamente.

En paralelo, el presidente Javier Milei reclamó a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para dotar al Estado de herramientas punitivas más severas. Sobre ese punto, Guerrero Iraola tomó distancia de la postura del gobierno libertario y cuestionó la necesidad de una nueva norma.

“El marco normativo existe. Está la Ley Pino Solanas de 2011, que se endurecieron las sanciones en 2013. Hay que aplicarlas con todo el rigor de la ley”, sostuvo, al hacer mención a la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que exige autorización argentina para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental y prevé sanciones para quienes operen sin ella.

El abogado también propuso llevar nuevamente el reclamo de soberanía a la Asamblea General de las Naciones Unidas y reforzar las presentaciones ante el Comité de Descolonización. Además, planteó la necesidad de una coordinación regional para dificultar el abastecimiento del proyecto y encarecer su logística. “Si a ellos les resulta barato aprovisionarse, si les simplificamos las cuestiones y las ecuaciones a ellos, vamos a estar muy complicados de cara a lo que viene”, advirtió.

El reclamo de los excombatientes y la causa ambiental

Desde el ámbito de la sociedad civil y los organismos especializados se exige elevar la firmeza de las acciones locales e internacionales. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata solicitó al Congreso la inmediata interpelación del canciller Pablo Quirno y del jefe de Gabinete Diego Santilli a fin de evaluar los fundamentos y responsabilidades de la estrategia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Asimismo, el CECIM y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas impulsan la notificación formal de la medida cautelar otorgada por la Justicia Federal de Río Grande (causa FCR 13706/2026), la cual exhorta a las operadoras a abstenerse de perforar.

“Es difícil la aplicación, pero Cancillería tiene que notificar la medida cautelar y tiene que notificar también la demanda”, señaló Guerrero Iraola. Asimismo, el abogado, cuya tesis doctoral aborda la cuestión Malvinas, reconoció que la decisión del Tribunal del Mar fue “un gran traspié”.

En tanto, Guerrero Iraola también alertó sobre los riesgos ambientales de la explotación y sostuvo que Argentina no participó de la evaluación de impacto del proyecto. “Un eventual derrame de petróleo en esa zona puede generar un impacto ambiental tremendo”, advirtió, y mencionó su preocupación por las reservas de kril y la biodiversidad oceánica.

Además del reclamo de notificación de las medida otorgada por la justicia de Rio Grande y las advertencias sobre el eventual pasivo ambiental para la plataforma marítima argentina, los ex combatientes reclaman la renuncia al entendimiento bilateral firmado en septiembre de 2024 entre la ex canciller Diana Mondino y el británico David Lammy.

Sea Lion y la ventana antes de las perforaciones

El yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, es operado actualmente en un 65% por la firma israelí Navitas Petroleum y en un 35% por la británica Rockhopper.

Con una Decisión Final de Inversión (FID) aprobada por US$ 1.800 millones para su primera etapa y recursos estimados en 1.700 millones de barriles de petróleo, las compañías planean perforar 11 pozos con la meta de alcanzar una producción inicial de 50.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2028.

Ante los cuestionamientos argentinos, las empresas sostuvieron que operan bajo "licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas". No obstante, el Tribunal del Mar dejó registradas las declaraciones del Reino Unido de que no iniciará perforaciones de desarrollo antes del 21 de marzo de 2027, lo que fija una ventana temporal clave para que la diplomacia y la justicia argentina intenten frenar el inicio de los trabajos en el mar.