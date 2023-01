El gobierno acusa a la interna de Juntos por el Cambio por los supuestos chats de D'Alessandro

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que la filtración de las conversaciones de Marcelo D'Alessandro se relacionan a una interna con el exsecretario de Seguridad Gerardo Milman.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que los supuestos chats filtrados que revelaron la comunicación del ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, con diversos funcionarios judiciales y empresarios, se deben a una interna dentro de Juntos por el Cambio con el exsecretario de Seguridad de la Nación Gerardo Milman.

En su conferencia habitual de los jueves, Cerruti fue consultada por si el Presidente, Alberto Fernández, avala la supuesta obtención de los chats mediante el espionaje ilegal, a lo que respondió que "este Gobierno terminó con los sótanos de la democracia y no espía. El macrismo creó un monstruo y ahora lo utiliza en sus internas".

En ese contexto, la portavoz agregó que, tal como afirma el periodista de La Nación Carlos Pagni en una nota de esta semana, "todo indica que estos chats tienen que ver con una guerra interna entre la gente de (Gerardo) Milman y la gente de (Marcelo) D'Alessandro y con una interna de Seguridad, entre los diferentes equipos de seguridad de Cambiemos".

Cerruti aclaró al respecto que "ni el Presidente ni el Gobierno de la Nación tienen absolutamente nada que ver con la filtración de esos chats", y añadió que Alberto Fernández "nunca avaló los chats. En su cadena nacional y en el juicio político se refiere a hechos públicos", como los fallos de la Corte por el Consejo de la Magistratura y la coparticipación porteña o la causa por el viaje de jueces, funcionarios y directivos de Clarín a Lago Escondido, que también está judicializada.

“El gobierno defiende la privacidad de todas y todos los ciudadanos”, reafirmó la portavoz. Además, sostuvo que le llama "poderosamente la atención" que "diarios que hicieron tapa durante meses por conversaciones privadas entre la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y su secretario (Oscar Parrilli) en las que lo más grave que pasaba era que una dama utilizase una mala palabra ahora se estén escandalizando porque los medios estén difundiendo chats que sin dudas tienen contenido de interés público".

Qué dijo Cerruti sobre el juicio político a la Corte

En paralelo, Cerruti, afirmó en su conferencia de este jueces que "cuando la justicia no funciona, no funciona tampoco para la vida cotidiana" y que "no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de la Nación" avasalle "a los otros poderes", en referencia al pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores.

Cerruti aclaró que si bien "el juicio político a la Corte es un tema de importancia institucional y no entra en las preocupaciones cotidianas de la gente", la población debe "comprender que cuando la justicia no funciona, no funciona para la vida cotidiana tampoco". Y puntualizó: "No funciona la justicia civil ni la justicia en la cual tenemos que dirimir cuestiones comerciales, entonces cuando no funcionan las instituciones, no funcionan en general".

En este marco, reafirmó el juicio político contra el Poder Judicial y sostuvo que "en 40 años de democracia nosotros no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de la Nación ha avasallado a los otros poderes".