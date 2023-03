El Senado sesiona tras cuatro meses: los proyectos que votan

Algunos proyectos son la denominada Ley Lucio y los acuerdos por los jueces de Córdoba y Rosario.

El Senado de la Nación abrió a las 12.17 la sesión especial en la que debatirá acuerdos de jueces para Rosario y Córdoba, la denominada Ley Lucio y la prohibición de consumo de alcohol al conducir, tras más de cuatro meses de inactividad.

En el listado a debatir hoy los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba, la denominada Ley Lucio para capacitar al personal del Estado sobre los derechos de la niñez para prevenir casos de abuso y violencia y la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad, entre otros.



La decisión de Ledesma, que según fuentes del oficialismo adoptó con el aval de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se conoció ayer después de una jornada en la que ni el oficialismo ni la oposición lograron ponerse de acuerdo para trabajar un criterio común y llegar al recinto con una posición unificada.



Por esa razón, en las horas previas a la sesión, aún no estaba claro qué posición adoptarán los bloques opositores y si se mantendrán en sus bancas prestando quórum para determinados temas no pedidos por ninguna de las bancadas como la ley de Alcohol Cero, que genera rechazos en senadores de provincias viñateras.



Los miembros del bloque opositor de Juntos por el Cambio se encontraban reunidos este mediodía para definir el criterio a seguir, al no estar de acuerdo con el hecho de que se haya puesto en segundo término de la discusión el proyecto que prohibe el consumo de alcohol al conducir en todo el país pese a no haber sido pedido por ninguna bancada.



En el primer punto del temario aparecen los acuerdos para nombrar jueces en Rosario y Córdoba mientras que como tercer item se incluyó el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, luego la eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y la modificación de la ley de impuesto a las ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud.



El reconocimiento de la lengua de señas como idioma gestual en toda la Argentina, la ley Lucio y el proyecto sobre disminución de tarifas del servicio eléctrico aparecen en último lugar en la orden del día.