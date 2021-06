Martín Sabbatella: “Intentar que Clarín cumpla la ley, para algunos es un delito”

El extitular de la Afsca, quien intentó que readecuar de oficio al Grupo Clarín para que cumpla lo que disponía la Ley de Medios, calificó de "disparate" la decisión de la Cámara de Casación de dejar firme una condena en su contra.

Luego de conocer el veredicto de la Cámara de Casación que ratificó la condena a seis mese de prisión en suspenso en su contra, el dirigente político Martín Sabbatella expresó su disgusto con el fallo y apuntó contra el Grupo Clarín. El exintendente de Morón estuvo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) cuando resolvió readecuar de oficio al oligopolio, según lo que disponía la Ley de Medios.

“Los jueces Borinsky y Carbajo confirmaron un disparate. Una condena en mi contra por haber intentado que el Grupo Clarín cumpliera la Ley de Medios, cuando estuve al frente de la AFSCA”, soslayó Sabbatella en un comunicado. En ese sentido, el hoy titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo se explayó: “Sí, Borinsky es el mismo que, como supimos días atrás, se reunía habitualmente en Olivos con la Mesa Judicial macrista, y jugaba al paddle con el ex-presidente de la nación”.

Además, agregó: “Esta causa, la inició Magnetto y la instruyó el juez Bonadío, y se enmarca en la estrategia de persecución política y lawfare, que llevó adelante el macrismo con el Grupo Clarín y una parte del sistema judicial, intentando disciplinar a los dirigentes del proyecto político nacional, popular y democrático”.

Por otra parte, Sabbatella subrayó que “el Grupo Clarín, que no estaba dispuesto a perder privilegios, presentó un plan de adecuación tramposo, mentiroso y fraudulento". En esa línea, explicó: "Cuando decían que vendían, no vendían; cuando decían que se dividían, no se dividían; y mantenían vínculos societarios con distintas empresas en distintos lugares del mundo, violando el espíritu de la Ley”.

Por último el dirigente del Frente de Todos remarcó que su obligación como funcionario público era “ni más ni menos, que hacer cumplir la Ley, porque la Ley es igual para todos, aunque a algunos no les guste y crean tener coronita”, y concluyó confirmando que va a apelar la decisión.

Cuál fue el fallo que favoreció a Clarín

En marzo, el juez federal Ariel Lijo había condenado a Sabbatella a la pena de seis meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año debido a que se había probado que actuado de manera arbitraria.

En el juicio correccional que estuvo a cargo de Lijo fueron absueltos varios ex funcionarios de la AFSCA que habían participado de la toma de decisiones que derivó en la investigación judicial. Sabbatella apeló su condena y el Grupo Clarín, querellante en el caso, apeló la absolución dictada contra los ex funcionarios de la AFSCA.