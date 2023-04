Denuncian que las inmobiliarias no renuevan los contratos a la espera de cambios en la ley

La organización Inquilinos Agrupados mostró los mensajes que las inmobiliarias envían a inquilinos en las que demoran y cancelan nuevos contratos. Qué pasa mientras el Gobierno decide si deroga o no la ley.

Las inmobiliarias no renuevan los contratos de alquiler a la espera de cambios en la legislación, denunció la organización Inquilinos Agrupados, después de que se conociera que el Gobierno evalúa eliminar la norma vigente.

A través de su cuenta de Twitter, la organización que lidera Gervasio Muñoz exhibió la estrategia de las inmobiliarias al difundir mensajes de personas que denunciaban esta situación. El diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, salió a criticar esta situación: "La Ley de Alquileres es perfectible en varios puntos, pero dejar desamparados a inquilinos en este contexto sería un error garrafal. Peor aún es filtrar información a la prensa generando incertidumbre en un montón de personas que quizás están negociando su contrato de alquiler".

Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que “la Ley de Alquileres, sancionada por el Congreso, sigue vigente, modificarla por de­creto sería inconstitucional”. Y Muñoz afirmó que la ley "no se suspendió, no se modificó. La discusión tiene que ser en el Congreso. A los medios de comunicación que cobran del mercado inmobiliario no hay que creerles nada", aseguró.

Asimismo, expresó: "Si suspenden la ley de alquileres no habría marco regulatorio para alquilar. Podrían hacernos firmar contrato por un mes, con aumentos mensuales, cobrarnos 6 meses de depósito".

Este martes, se conoció que el Gobierno evalúa suspender la Ley de Alquileres próximamente. El ministro de Economía, Sergio Massa, decidió que sea finalmente suspendida, según pudo saber El Destape de fuentes de su entorno. La idea surgió luego de un almuerzo que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo el lunes con el jefe de Estado en Casa Rosada.

Todavía no está resuelta la forma en que se procederá. Las vías potenciales son dos. La más sencilla es avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La otra posibilidad es derogar la ley, sancionada originalmente en junio de 2020, mediante el Congreso. Por estas horas, la que suena como más probable es la del decreto del Poder Ejecutivo.

La vía parlamentaria, al contrario, sería engorrosa y de más difícil concreción, ya que requeriría o bien que el oficialismo reúna una mayoría propia, algo no asegurado, o bien que llegue a un consenso con la oposición.

Más allá de que la semana pasada la Cámara baja logró habilitar una sesión y dar media sanción a varios proyectos, entre ellos el de fortalecimiento de la justifica federal de Santa Fe para combatir el narcotráfico, el tema de la ley de Alquileres resultó un asunto delicado en la discusión entre las principales fuerzas políticas.

De hecho, la idea de reemplazar la ley de Alquileres actual por una nueva norma está en la agenda tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio desde hace hace un año. En abril de 2022, ambas coaliciones se reunieron en la Comisión de Legislación General de Diputados con la intención de llegar a un dictamen para modificar la norma.

Sin embargo, tras unas pocas reuniones, la iniciativa quedó en la nada por los desacuerdos en cuanto a cómo debía ser la nueva ley. Mientras que Juntos por el Cambio proponía reducir el plazo de los contratos de tres a dos años nuevamente (como en la regulación anterior) y aprobar un nuevo esquema de actualización del monto, el Frente de Todos pretendía mantener la duración del contrato para los inquilinos y el mismo sistema de actualización.

Finalmente, no hubo un dictamen único sino que la comisión aprobó tres diferentes, siendo el de mayoría el del FDT. Aun así, la iniciativa nunca llegó a tratarse en el recinto, por lo que la ley no se modificó hasta el día de hoy.