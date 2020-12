Santoro denunció que “la caja sucia” de CABA es la Justicia porteña

El legislador porteño Leandro Santoro afirmó hoy que el Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires es “la caja sucia de la política”. Fue durante la sesión donde se trató el Presupuesto 2021 que envió Horacio Rodríguez Larreta, en el cuál aumentó impuestos con la excusa de que el retiro de los fondos que le transfirió Mauricio Macri genera un agujero fiscal. En ese sentido, recortó el presupuesto para educación pero, según informó Santoro, aumentó un 35% el destinado al Poder Judicial porteño.

“El verdadero agujero fiscal que tenemos en este presupuesto es el gasto de Justicia”, planteó Santoro. El legislador, que es además asesor del presidente Alberto Fernández, detalló: “El presupuesto de la Justicia de la ciudad es de 37.000 millones de pesos. Son 37.000 millones para financiar una Justicia que no persigue la corrupción, que no persigue homicidios. ¿Saben que hace esa Justicia? Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata del plus de coparticipación que están peleando. Esto es un secreto a voces. Lo sabe la política, lo sabe la casta judicial, lo sabe el círculo rojo y lo sabe el periodismo. A partir de hoy también lo sabe la gente”.

En su intervención, Santoro recordó que Mauricio Macri tiene una tradición de “hacer trampa con los números”. Fue en referencia al aumento por decreto de los fondos de la coparticipación que Macri le dio a Rodríguez Larreta, donde la pasó del 1,4% al 3,75% sin pasar por el Congreso. Santoro afirmó que lo hizo de esa forma porque ningún gobernador hubiera aceptado esa transferencia irregular. Y vinculó esa tradición de “hacer trampa con los números” con el caso de Correo Argentino, donde los Macri primero dejaron de pagar el canon que habían prometido a cambio de la concesión del correo, luego lograron evitar el pago de sus deudas durante añares y finalmente cuando Macri llegó a la Casa Rosada buscó condonarle esa deuda a su familia.

El legislador remarcó que Rodríguez Larreta asumió que tendría siempre esos fondos que no le correspondían y que ahora recorta por educación y salud en vez de hacerlo en el Poder Judicial porteño. “Esta es la verdadera caja de la política que el Jefe de Gobierno tendría que haber alterado”, sintetizó Santoro.

“Cuando hablamos del Poder Judicial de la ciudad no hablamos de Comodoro Py ni del Palacio de Tribunales. Hablamos de un poder que prácticamente nadie conoce y que no tiene sentencias ni condenas porque se la pasa archivando causas”, afirmó Santoro, y agregó: “Hay una hipertrofia de este aparato que tenemos que discutir”.