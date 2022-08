Soria: "Cristina dejó al descubierto la animosidad de este tribunal y de estos fiscales"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación defendió el alegato de la vicepresidenta en la causa Vialidad y afirmó que a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "les salió el tiro por la culata" por "impedirle" a la ex mandataria que "pudiera defenderse".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martin Soria, defendió este martes el alegato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, afirmando que a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola "les salió el tiro por la culata" por "impedirle" a la ex mandataria que "pudiera defenderse".

En diálogo con el programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio, el funcionario nacional afirmó que "el Código Procesal es muy claro: en cualquier momento los imputados pueden hacer uso de la palabra para defenderse". Según sostuvo, la vicepresidenta dejó "al descubierto la animosidad, la falta de imparcialidad e independencia de este tribunal y estos fiscales".

La vicepresidenta realizó un descargo por Youtube, a raíz de que no se le dejó responder al alegato final de la fiscalía del caso, en el que se la acusa de supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La acusación contra la ex mandataria y su respaldo provocaron la movilización de militantes en respaldo de Fernández de Kirchner.

Soria afirmó que la fiscalía metió "como un manotazo de ahogado" el teléfono "que le secuestraron a (el ex secretario de Obra Pública José) López y encontraron un chat de que decía 'mañana me junto con la señora'". En ese marco, protestó: "Por un chat en un teléfono con más de 27 mil mensajes de WhatsApp, encontraste uno que dice que Cristina era la jefa de una asociación ilícita. Cuenten otro chiste". En ese sentido, deslizó: "Habría que investigar porque en ninguna de las causas de la mesa judicial nadie pidió el entrecruzamiento de mensajes entre jueces, camaristas, fiscales y funcionarios del macrismo. Es raro, se ve que hay un pacto de no pisarse la manguera entre bomberos"



Además, afirmó que en la causa Vialidad "intervinieron los ultramacristas", y enumeró: "El juez (Julián) Ercolini, el fiscal (Gerardo) Pollicita; con este colaboraban integrantes integrantes del clan Mahiques, un fiscal (Luciani) y un juez (Rodrigo Jimenez Uriburu) que jugaban al fútbol con (el ex presidente Mauricio) Macri; y otro que se reunía con (la ex ministra de Seguridad Patricia) Bullrich y la AFI y que entraba a la Rosada, me refiero al fiscal Mola. En los próximos meses van a tener que intervenir los tenistas que entraban a Olivos o la Rosada, (Mariano) Borinsky y (Gustavo) Hornos, y más arriba el ururpador del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el abogado de Clarín, (Carlos) Rozenkrantz, y otro habitué del despacho del ex presidente, Ricardo Lorenzetti". En ese sentido, sostuvo que "a Cristina no la juzga el Poder Judicial, sino el escuadrón del mal"

Consultado sobre las versiones de un posible indulto presidencial, en caso de que se encuentre culpable a la vice, Soria aclaró que "no", añadiendo que ese rumor "lo debe haber tirado Clarín y La Nación para generar malestar y bronca en la gente". Y siguió: "¿Les parece que la Vicepresidenta o Alberto (Fernández, presidente de la Nación) buscan esto? Tenemos que aspirar a una justicia imparcial e independiente y no con personajes de estos, que parecen de la banda de Dicky Del Solar. A ninguno de nosotros nos invitaba Macri a la quinta de los Abrojos. Entraban gente con un objetivo, el armado de causas para el lawfare".

Respecto a posibles medidas, como un pedido de juicio político, el Ministro señaló que "para algo se metió Rosatti por la ventana" en el Consejo de la Magistratura "reviviendo una ley derogada hace 16 años". Según sostuvo, "hicieron esa barbaridad para poder manejar el órgano dedicado analizar la inconducta de los jueces, magistrados y camaristas", a la vez que recordó que en la Procuración está Eduardo Casal "hace seis años, sin ser elegido por nadie". También, cargó contra la oposición por estar "abroquelados con ellos porque les conviene".

Finalmente, señaló que "así como las elecciones las ganan los pueblos, la presión del pueblo en la calle es tal que tienen que recular, como en el 2x1 a genocidas". Y recordó: "Tuvieron que recular en chancletas porque les tomaban el Palacio. Generaron este malestar en la ciudadanía, que es tan obvio, que está bien que se manifieste en la calle. Yo soy peronista, a mí me encanta.".