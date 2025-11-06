Reinchardt admitió que no leyó la Constitución ni el reglamento de Diputados: "Tedioso"

La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt admitió que no leyó ni la Constitución ni el reglamento de la Cámara de Diputados, a pocos días de haber sida elegida como representante en la Cámara Baja. "Es largo, tedioso, letra chiquita", lanzó sobre el regalo de Karina Milei a cada legislador. Se comprometió a leer este fin de semana.

"Pará, fue el martes. ¿Sabés lo que fue desde que dije que sí y firmé?", respondió Reichardt en diálogo con CNN Radio. La modelo y conductora televisiva, que fue electa como diputada libertaria por la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre pasado, se refería de esta manera a la consulta de si había leído o no la Constitución y el reglamento que les obsequió la hermana de Javier Milei a todos los legisladores que fueron elegidos.

"Este fin de semana me voy a poner con eso", indicó Reichardt y luego se excusó al decir que se trata de un texto "largo y tedioso, con la letra chiquita". "Todo lo feo para los que no somos grandes lectores. Tengo que leer mucho ahora", planteó. Pese a reconocer no haber leído el texto, la conductora lo calificó como un buen regalo. "Está bueno, es atinado", deslizó.

Su otro polémico episodio

Pocos días antes de las elecciones en las que fue electa, la exactriz aseguró que quienes no votan por el partido de los Milei tienen "una enfermedad mental".

La postulante libertaria aseguró que LLA debe ir a buscar al "electorado que no fue a votar" en septiembre, cuando se realizaron las elecciones bonaerenses. El otro electorado, opinó en diálogo con Radio Rivadavia, "de verdad que es una enfermedad mental".

"Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada: que vos me digas 'yo estoy mirando algo, yo estoy mirando y veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?'", siguió y añadió: "No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural, no es un tema de pensamiento, no es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que lo tienen adentro".

Cuando el periodista Lucas Morando, compañero de programa de Jonatan Viale, le acotó que no podía decir que no podía decir que quienes no los voten son "enfermos mentales", Reichardt retrucó: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad mental. No dije enfermos. Enfermedad, es una manera de decir, cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos decís 'se me tara'".