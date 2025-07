Convocan a una movilización en apoyo a Cristina Kirchner en Parque Lezama

El espacio "Argentina con Cristina" convocó a movilizarse este miércoles 9 de julio, Día de Independencia, al Parque Lezama para una nueva muestra de apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner que cursa una detención domiciliaria luego el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia en la causa Vialidad. La convocatoria es a las 14 y con una bandera argentina. Los organizadores del evento anunciaron que habrá artistas populares, música y distintas actividades en defensa de la soberanía.

La ex presidenta cumple una condena domiciliaria a seis años de prisión pero pesa sobre ella la imposibilidad de acceder de por vida a cargos públicos. La presidenta del Partido Justicialista todavía sufre embestidas judiciales ya sea para restringir las visitas domiciliarias o incluso para pedir su traslado a una cárcel común. Ayer hubo una reunión clave en la Cámara Federal de Casación Penal que revisó las condiciones en las que cumple su condena. El encuentro encabezado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña y los representantes de la ex presidenta avalaron que continúe con la prisión domiciliaria.

Imagen de la movilización a la Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner

El fiscal Mario Villar desistió de la apelación vinculada a revocar el arresto domiciliario y reclamó que la ex mandataria se mude del domicilio de San José 1111, en la zona de Constitución, a otro lugar que proponga la defensa por "razones de seguridad" y de tranquilidad vecinal.

A este planteo se opuso el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, quien pidió que la ex mandataria siga detenida en Constitución y reiteró su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y se revoque la decisión de poner límites a las visitas que pueden ingresar sin autorización previa.

Villar consideró que no debía mantener la apelación que había hecho el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, y quien había pedido revocar el arresto domiciliario concedido el 17 de junio pasado a la ex presidenta, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad. “La condenada ha cumplido con las reglas que se han establecido para el control” de la prisión domiciliaria y el Tribunal “no ha indicado algún quebrantamiento que justifique retrotraer a otra forma” el cumplimiento de la pena, expresó Villar.

Pero sí mantuvo el pedido de cambio de domicilio por razones de preservar la “paz social” en el barrio de Constitución y de seguridad de la ex presidenta. “La locación implica otro problema, la seguridad de la propia condenada, las salidas al balcón aunque están permitidas, es parte de su derecho, no por ello dejan de incrementar el riesgo de cualquier atentado contra su vida”, indicó. Por eso Villar pidió que la defensa proponga un “domicilio adecuado” para “evitar estos problemas”.

Sin embargo, el abodado de Cristina, Carlos Beraldi, se opuso a mudar a la ex presidenta de San José 1111, dijo que allí pueden visitarla sus hijos y su nieta y que las condiciones de seguridad son adecuadas. Además reiteró su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.