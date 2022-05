Macri llevó al "nuevo Durán Barba" a una reunión con Larreta y Bullrich

El consultor Guillermo Raffo fue presentado por Macri ante la cúpula del partido amarillo con el objetivo de reemplazar al gurú político ecuatoriano en el ordenamiento comunicacional. Por otra parte, este viernes se reunirá la mesa nacional del frente opositor.

El Pro tiene su nuevo gurú comunicacional: Guillermo Raffo. El consultor político, con experiencia en Argentina y en Brasil, fue presentado este jueves por el ex presidente Mauricio Macri ante las autoridades del partido amarillo, con el objetivo de que se ocupe el rol de Jaime Durán Barba.

La dirigencia del Pro recibió a Raffo en la sede partidaria de Balcarce al 400, donde estuvieron reunidos durante casi tres horas. Asistieron, además de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del partido, Patricia Bullrich;el senador Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Diego Santilli, Cristian Ritondo y Federico Angelini; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ex senador Federico Pinedo y el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis. Vía Zoom participó María Eugenia Vidal (aislada por tener COVID-19).

Luego del encuentro, Bullrich dijo que Raffo aportó su “visión a la distancia” y que tiene “una forma de mirar las cosas bien interesante, novedosa”. A su vez, destacó que la reunión fue una “linda experiencia”. En ese sentido, la ex ministra agregó: “Nos miramos a nosotros, no hablamos de otros”.

Raffo, que trabajó con los expresidentes brasileros Fernando Enrique Cardoso y Lula Da Silva; la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el exgobernador de Córdoba José Manuel De la Sota, entre otros, tendrá por objetivo el ordenamiento de la comunicación del política del Pro. De esta manera, viene a reemplazar al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que acompañó a Mauricio Macri desde sus campañas para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el fallido intento de reelección en 2019.

Según consignó el portal Infobae, el consultor llegó por iniciativa de De Andreis,y en su presentación detalló una mirada sobre cuál debería ser el posicionamiento ideológico y estratégico del Pro ante las elecciones de 2023. “Nos habló justamente de que la sangría de votos se puede frenar si volvemos a sintonizar con la gente y no estar todo el tiempo peleándonos entre nosotros o con el Gobierno”, afirmó uno de los presentes, en referencia a la aparición del diputado Javier Milei, que amenaza con disputarle el electorado de derecha al partido amarillo.

En ese contexto, reclamó “focalizarse en los problemas de la gente y no en la pelea de los halcones y las palomas”, en referencia a la disputa interna del partido amarillo con miras a las presidenciales de 2023. Sin embargo, algunos de los presentes dejaron trascender que la presentación hecha por Raffo no implicará que se convertirá en un asesor permanente del Pro, sino que seguirá en Brasil. "No será como Durán Barba”, añadieron.



Encuentro en La Matanza

La cúpula de Juntos por el Cambio buscará una foto de unidad en territorio peronista. Este viernes, la mesa nacional de la coalición opositora se congregará desde las 9.30 en el Natatorio Acapulco de la localidad de San Justo, La Matanza.

Se espera la presencia de Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el senador mendocino Alfredo Cornejo, el diputado cordobés, Mario Negri, el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, el presidente de la Coalición Cívica (CCA), Maximiliano Ferraro, y el diputado por la CCA, Juan Manuel López.

Según pudo saber Télam, el encuentro tendrá una duración de dos horas y media y se escucharán los informes de las cuatro fundaciones que representan a los partidos que integran la coalición: Pensar (Pro), Alem (UCR), Instituto Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal).

Los distintos referentes de Juntos por el Cambio debatirán durante el encuentro cuál debería ser la política en materia social de un eventual futuro gobierno opositor, y en particular qué haría esta alianza en el caso de llegar al gobierno con los planes sociales y los diferentes subsidios a los sectores de menos recursos.Habrá una foto de familia y con referentes territoriales y el encuentro finalizará con una conferencia de prensa.

Con información de Telam, Infobae y Noticias Argentinas.