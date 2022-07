Juntos, de campaña con el lockout de la mesa de enlace

Diego Santilli, Rogelio Frigerio y Carolina Losada viajaron a Gualeguaychú para dar su apoyo a los grupos concentrados del agro. Se confirmó la unidad centro, una banda que la oposición querrá conquistar en los comicios del año que viene. Con libertad de acción, otros dirigentes acompañaron por redes sociales.

Distintos referentes de Juntos por el Cambio, de los diferentes espacios que conforman la alianza, dieron su apoyo al lockout patronal realizado por la mesa de enlace. En mayor o menor medida, con mensajes en redes sociales o, los más audaces, con presencia física, la oposición volvió a hacer campaña contra el Gobierno e intentó sumar un granito de arena más para la construcción electoral del año que viene. La zona centro del país se convirtió, con esta medida de fuerza, en una suerte de lanzamiento de candidatos opositores.

Gualeguaychú se convirtió en el punto neurálgico del sector céntrico del país. Una banda que la oposición quiere y espera poder conquistar el año que viene en su intento de expansión. Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa son algunos de los distritos que, con más o menos posibilidades, miran con atención. La foto de la unidad en esa zona la protagonizaron Diego Santilli, por Buenos Aires, Rogelio Frigerio, por Entre Ríos, y Carolina Losada por Santa Fe.

Santilli quería ir. No le preguntó ni tuvo razones para preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta sobre la participación. Lo llamó a Frigerio y éste se comunicó con Losada. El resultado de la acción fue positivo para el armado por la repercusión mediática y el posicionamiento político.

De los tres, la senadora es tal vez la que más dudas genera sobre su futuro aunque la foto del trío la ubicó dentro del grupo que podría buscar gobernaciones. Ella se convirtió en una figura que logró captar la atención de medios y dirigentes. Sus fotos con Facundo Manes, qué querrá ir por la Presidencia, la colocaron como una posible compañera de fórmula. El jefe de Gobierno también la tiene en un listado a considerar pero no estaría en primer lugar y aún no se definió si habrá listas cruzadas.

Sobre la jornada del 13 de julio, la oposición no diagramó una acción conjunta partidaria o de alianza. Como sucedió con el tractorazo anterior, las convocatorias y apoyos fueron más que nada a título personal y allí se inscribieron las participaciones de los tres legisladores nacionales, organizadas por Santilli.

El diputado del PRO se reunió hace un mes con las autoridades de Carbap y en conjunto encararon la confección de diez puntos para el sector agropecuario, de agroindustria y productivo en general. Una decena de medidas consensuadas sobre lo que consideran necesario para ese grupo. La presencia en el acto del miércoles fue un capítulo más en la construcción de esa relación. En tanto, la elección de aparecer en Gualeguaychú se fundó en el protagonismo de esa ciudad, que recibió a autoridades del agro bonaerense y nacional.

El trío se sacó una foto sonriente junto a Nicolás Pino, presidente de la SRA que, en declaraciones a LN + cuestionó el desdoblamiento del dólar e intentó asegurar que "si acá algo no estamos haciendo es política partidista". "Esto es un llamado de atención al Gobierno y esperemos que sigamos dialogando como venimos dialogando con el ministro de agricultura y que le empiecen a buscar una solución, agregó.

El que no viajó fue Larreta que recorrió, temprano con Martin Lousteau, una empresa que forma parte del Plan Empleo Joven. El dirigente de Evolución quiere competir por la conducción de la Ciudad el año que viene y, aunque Horacio se muestra cercano, tendrá una interna fuerte con algún referente del PRO. El que pica en punta es Jorge Macri que ya empezó a difundir spots de sus visitas a vecinos - algo que viene haciendo hace tiempo -. "Hola, Macri", dice uno de los niños que aparece en uno de las piezas propagandísticas. Explotación del apellido alert.

Patricia Bullrich dio su apoyo de forma virtual, ya que está en Oxford terminando un post doctorado, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica también se expresó por redes sociales y el bloque de la UCR en Diputados dio su acompañamiento de forma remota. Pero las posiciones públicas no habían sido conversadas en la última reunión del fin de semana. Nuevamente, libertad de acción.

En ese encuentro los presidentes de los partidos se reunieron solo para expresar "mucha preocupación" por la "debilidad política" del gobierno y más "graves consecuencias" sobre la sociedad. El próximo martes habrá una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, presencial y sin temario. Una de las grandes dudas, que la oposición podría tratar o no, gira en torno a la convocatoria al diálogo y a encontrar puntos de consenso realizada por el Frente de Todos. Al menos en un primer momento, la cuestión no había sido debatida y los indicios no fueron favorables.