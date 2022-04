#23A: halcones y palomas definen su participación en la marcha pro campo y anti CFK

El ala combativa del PRO no dudó en convocar a una movilización contra la captura de la renta inesperada anunciada por el Gobierno. A la marcha de un sector del agro le sumaron las quejas ante la jugada oficialista por el Consejo de la Magistratura. Los "moderados" todavía no decidieron si participarán, pero participarían de modo "inorgánico".

Sin una convocatoria orgánica, con presencias a título personal y no partidarias, la oposición se prepara para sumarse al tractorazo que un sector del agro realizará este sábado desde distintos puntos del país a la Ciudad de Buenos Aires. La marcha contra las "presiones impositivas" se mezclará con el rechazo a la jugada política del Frente de Todos en el Senado para sumar un consejero de la Magistratura oficialista, una clara derrota del PRO en la Cámara Alta. Halcones y palomas volverán a mostrar sus diferencias, aunque no se descartan ciertos acercamientos quirúrgicos. Nada está definido, todo queda por charlar en las filas de los moderados pero, en principio, la banca a la movilización se mostró consensuada.

En la previa, el sector duro del macrismo volvió a mostrarse como el más activo para confrontar contra el Gobierno. Figuras referenciadas en Patricia Bullrich no dudaron en garantizar su presencia con varios días de anticipación mientras el larretismo todavía no definió si mostrará - y cómo - un apoyo explícito, si al jefe de Gobierno porteño se lo verá en las calles o no. Algo similar pasó con la Coalición Cívica o la UCR, ninguno determinó una posición clara respecto a la movilización aunque nadie se animó a descartar participaciones aisladas. El denominador común: los moderados aún no se encargaron de decidir qué actitud tomarán y los combativos no vacilaron.

El PRO, según confirmaron desde su vocería, no hará un llamamiento oficial a la movilización pero sí habrá presencias de sus figuras más combativas y vinculadas al campo. No se descartó la participación de dirigentes como Alfredo De Angeli que, aunque ganas no le faltan, tal vez deba pegar el faltazo por una gripe. Otro de los señalados es Pablo Torello, que además de diputado es productor agropecuario y se expresó en contra de una captura de la renta inesperada propuesta por el Gobierno, actualmente en construcción.

Asegurada está la presencia de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que confirmó que el sábado van "a marchar defendiendo al campo, para que no hayan más impuestos y se respeten las instituciones en nuestro país". Su núcleo más cercano y duro, comandado por Fernando Iglesias y Waldo Wolff también dijo presente en redes sociales, al igual que Ricardo Buryaile, ex ministro de Mauricio Macri, o Luis Petri.

Con estas invitaciones, y pese a la ausencia de una convocatoria institucional, una fuente macrista reconoció lo obvio. La marcha del sábado tendrá un llamamiento "informal" por parte del partido amarillo que aprovechó la jornada organizada por "el campo" para manifestar su descontento en torno a las designaciones parlamentarias para integrar el Consejo de la Magistratura. Ricardo López Murphy, el liberal de Juntos por el Cambio, también optó por apoyar la protesta pero aún no se confirmó si estará en las calles o no.

Sin embargo, no todos tomaron la decisión - al menos de momento - de participar activamente. Horacio Rodríguez Larreta todavía no conversó la hoja de ruta del sábado con su equipo. Si bien cerca suyo se descreyó de una presencia física en la movilización, todavía no pareciera estar 100% descartado. María Eugenia Vidal, que regresó este jueves de su gira por Neuquén, se mostró en la misma situación, sin charlas al respecto.

Quien sí decidió apoyar la movilización y podría estar presente en la marcha del campo es Diego Santilli. El diputado y candidato anticipado para la gobernación bonaerense, todavía no descartó mostrarse junto al agro. Más que un juego de halcones y palomas, pareciera ser parte de una estrategia un poco más amplia y a futuro. En las elecciones del año pasado, el radicalismo de Facundo Manes conquistó todo el interior productivo de la provincia y el PRO tiene la intención de romper con esa monocromia. Un apoyo al agro podría leerse en ese sentido.

El resto de los socios mayoritarios de la alianza opositora todavía está en una suerte de limbo. El radicalismo y la Coalición Cívica todavía no lograron mostrar una postura al respecto. Sin embargo, no hubo grietas conceptuales en ninguno de los dos temas. Toda la oposición se mostró en contra de la captura de una renta impensada, aún antes de conocer cómo podría implementarse y sobre qué sectores; y toda la oposición salió a quejarse de la jugada de Cristina Kirchner en el Senado para garantizar tres consejeros de la Magistratura oficialistas frente a uno opositor, dejando al PRO completamente relegado.

La última movilización opositora convocada de manera informal fue la realizada el 3 de febrero, una especie de respuesta a la importante marcha del 1F contra la Corte Suprema. En esa ocasión, Bullrich acompañó en redes sociales y se vio desfilar por Plaza Lavalle al radical Martín Tetaz, al libertario José Luis Espert y al liberal de Cambiemos, López Murphy. Por la Coalición Cívica se lo divisó a Héctor "Toty" Flores, concejal de La Matanza y ex diputado nacional. Escueta, ningún partido de Juntos por el Cambio se hizo cargo de la convocatoria. Esta vez, al plegarse a una marcha ajena, tal vez logren que la foto sea diferente.