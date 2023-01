Elecciones 2023: Ritondo dijo qué pasaría si Macri fuera candidato: "Difícil enfrentarlo"

El titular del bloque del PRO en Diputados se metió en la interna opositora por las elecciones 2023 y definió al ex presidente como "jefe del espacio".

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales 2023 al subrayar que si Mauricio Macri decide ser candidato, "va a ser difícil enfrentarlo". Además, sostuvo que "no sirve de nada estar juntos si no se propone un cambio profundo, dinámico, rápido y concreto".

"Más cambio que juntos. No sirve de nada estar juntos si no proponemos un cambio profundo, dinámico, rápido y concreto", destacó el referente opositor. En diálogo con Radio Rivadavia, el ex ministro de Seguridad bonaerense destacó que la alianza opositora debe estar atenta al día a día del país más allá de la campaña hacia los comicios: "No podemos hacer la plancha porque el kirchnerismo se quiere llevar puestas las instituciones. Nadie puede distraerse, por más que haya recorridas por ser un año electoral".

Asimismo, Ritondo, quien ratificó sus intenciones de competir por la Gobernación bonaerense, se refirió al rol del ex presidente Mauricio Macri: "Si es candidato, es difícil enfrentarlo. No sé si alguien lo enfrentaría, porque es el jefe del espacio". "Mauricio va a estar ordenando el espacio, ayudar a tener los mejores candidatos, va a ayudar con la idea y tiene la experiencia de haber sido Presidente", añadió.

Por otra parte, al cuestionar al presidente Alberto Fernández, el diputado nacional del PRO afirmó que "está alejado de la realidad y ahora va por las instituciones". "No van a llegar (a destituir a la Corte), porque Juntos por el Cambio tiene una posición clara, pero sin embargo insisten", concluyó.

La agenda de Macri

Macri, por su parte, dejó en la última semana su descanso en la Patagonia para acercarse a la costa atlántica bonaerense y presentar su libro "Para qué", en el cual despliega sus ideas sobre cómo debería ser un próximo Gobierno opositor en Argentina.

"Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta mi último día por el futuro de los argentinos. A fin de este año empieza una nueva era", señaló el exmandatario durante la presentación que se llevó a cabo en Mar del Plata.

Macri estuvo rodeado por algunos de sus principales referentes, como el diputado nacional Hernán Lombardi o el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien apunta a la gobernación bonaerense.

Mientras tanto, a la hora de los discursos, el ex presidente marcó nuevamente la línea que debería tener un eventual gobierno de JxC desde diciembre de este año: "Somos el cambio o no somos nada", resumió.