Elecciones 2021: Larreta se mete de lleno en la disputa de listas y elige candidatos

Le dio su bendición a quien encabezaría la lista de senadores de Santa Fe y recibió una encuesta del territorio bonaerense.

En medio de la pandemia, el jefe de Gobierno porteño no se priva de la posibilidad de mantener reuniones con distintos dirigentes de Juntos por el Cambio para darles su aval o rechazo de cara a las elecciones 2021 que se desarrollarán en septiembre y en noviembre. En las últimas jornadas, mientras definía las nuevas restricciones, Horacio Rodríguez Larreta bendijo a quien encabezará la lista de senadores nacionales por Santa Fe y recibió un sondeo de la provincia de Buenos Aires territorio donde pulsean, de momento, Jorge Macri y Diego Santilli. Mientras tanto, otros nombres empezaron a sonar fuerte, como el de Mauricio Macri, pero las desmentidas no tardaron en llegar.

Todos los días, Larreta recorre vacunatorios, centros de testeo o escuelas para monitorear el cumplimiento de las tareas de prevención, cuidado y educación durante la pandemia. Sin embargo, la presencia en el territorio porteño no le impide salir a recorrer y mostrarse en otros distritos. La semana pasada lo hizo en Lanús, donde tiene una buena imagen positiva al igual que su vicejefe y potencial candidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli.

Después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la postergación del calendario electoral, el jefe de Gobierno mantuvo un encuentro con una de sus manos derechas, Álvaro González, y el legislador Federico Angelini. Este último busca encabezar la lista de candidatos a senadores por la provincia de Santa Fe este año y ya tiene el respaldo del resto de la dirigencia de Juntos por el Cambio. Faltaba el visto bueno explícito de Larreta, una persona medio huidiza a la hora de mostrarse a favor o en contra de alguien. "Se jugó", decían.

Según dijo Angelini en sus redes sociales, en el encuentro charlaron "sobre la realidad de nuestro país y de Santa Fe. Sabemos que uniendo esfuerzos podemos hacerle frente a los enormes desafíos que tenemos por delante para lograr una Argentina mejor". Aún no se sabe quién acompañará su nombre en la lista de postulantes a la Cámara de Diputados pero no se descarta la reelección de Luciano Laspina y la incorporación de Amalia Granata para darle más volumen a la boleta. De momento, habría internas provinciales. Mario Barletta y José Manuel Corral también disputarían la inclusión a la Cámara Alta, esta vez por parte del radicalismo.

Larreta es el que unifica la grieta en Santa Fe, una de las provincias más complejas para Juntos por el Cambio. No sólo el PRO necesita un acuerdo con el radicalismo sino también con el Frente Progresista para intentar vencer al peronismo en el distrito litoraleño. Angelini ya se había reunido con Patricia Bullrich y tenía el apoyo del aparato opositor pero faltaba el mensaje claro del jefe de Gobierno, el más "escurridizo" según lo definió algún dirigente.

Pero no fue el único encuentro. Hace algunos días llegó a sus manos una encuesta bonaerense y le pusieron sobre la mesa la necesidad de empezar a definir quién irá en la boleta de la provincia más poblada del país. Hay varios posibles candidatos: María Eugenia Vidal por el momento no se presentaría en ese distrito y el nombre que quiere Larreta es el de Santilli. Según sondeos internos, en la tercera sección electoral mide muy bien, mejor que la ex gobernadora, mejor que el ex presidente y mejor que Bullrich.

Sin embargo, uno de los dirigentes con aspiraciones, Jorge Macri, plantó bandera. Él quiere ser el candidato a la gobernación pero también pidió que este año la lista de diputados nacionales esté encabezada por figuras sin cargo. Ningún intendente, ningún vicejefe de Gobierno, ningún secretario, jefe de Gobierno o ministro. El hombre de Vicente López entiende que una persona con semejante responsabilidad no puede dejar su sillón en plena pandemia para someterse al escrutinio electoral.

Alguien, además, le hizo llegar una encuesta a Larreta. Según el sondeo, el primo de Mauricio mide mejor que Santilli, en promedio, en la provincia con varias salvedades: entre quienes no lo conocen, le juega en contra su apellido; en los que ya lo conocen tiene mejor imagen y lo “podrían” votar; en el interior está mejor que el vicejefe de Gobierno porteño. El candidato de Larreta manejaría una intención de voto de entre el 39 y 41% y el intendente de Vicente López entre el 40 y el 42%.

Santilli, en tanto, cuenta con varios puntos a favor: su imagen es nacional por estar al lado de Rodríguez Larreta y es más fácil lograr conocimiento social. Por otra parte, cuenta con el apoyo del mandatario porteño que podría darle impulso y levantarle el número sin problemas. Finalmente, los intendentes del Grupo Dorrego entienden que Jorge Macri se va a tener que bajar de la carrera electoral porque el candidato será definido por las encuestas.

Macri candidato

Esta semana empezó a circular el rumor de una posible candidatura de Mauricio Macri a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Según las informaciones, el ex presidente terminaría con la disputa por la Capital Federal y buscaría que María Eugenia Vidal lo acompañe como cabeza de la boleta de legisladores locales. Sin embargo, muy cerca suyo aseguraron que se trató de "humo" puro, nada cierto.

La relación entre Macri y Vidal está mejor que antes pero no llega a ser buena. Hace unas semanas se reunieron a almorzar en una comida de parejas. Ella fue con su novio, Enrique Sacco, y él estuvo con su esposa, Juliana Awada. En ese encuentro no hablaron de candidaturas sino que buscaron achicar las distancias que los separan desde el 2019.

Además, según una encuesta de la consultora Proyecciones correspondiente al mes de mayo, en la Ciudad Macri perdió muchísimo terreno, cosecha una imagen positiva del 37,1% y una negativa del 53,4%. O sea, más de la mitad lo mira con malos ojos pese a haberle dado nacimiento a su carrera política. Vidal no está mucho mejor: 45,7% verde y 44,1% en rojo. Un empate técnico con poco saldo favorable. De todos modos, en Cambiemos no descartan una victoria de cualquier candidato a presentar y desde UCR - Evolución, el espacio de Martín Lousteau, resaltan algo: sin el actual senador dentro de JxC, Larreta casi pierde las elecciones en 2015 pero con él adentro en 2019 ganó en primera vuelta.

Actualmente, según Proyecciones, Lousteau no derrocha imagen positiva. El radicalismo porteño espera poder disputar la interna y el Gobierno porteño estaría dispuesto. El senador tiene un 39,8% de miradas favorables contra un 35,1% desfavorables. Muy cerca una de la otra. El otro nombre que suena fuerte y que mejor mide es el del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Hasta hace unas semanas, él no quería abandonar su cargo, donde está cómodo, pero habrá que ver si la necesidad política lo obliga a encabezar listas: 52,4% de positividad contra el 25,1% de negatividad.

Finalmente, los cabecillas de los dos bandos contrarios de Cambiemos, Larreta por el lado conciliador y Bullrich por el duro, también están en un mano a mano con resultados muy diversos. El jefe de Gobierno arrasa en la Ciudad y la presidenta del PRO, que podría candidatearse este año por la Capital Federal, tiene números rojos. El mandatario tiene un 53,5% verde y un 35,2% de rechazo mientras que la promotora de banderazos anti cuarentena maneja un 47,8% negativo y un 40,7% positivo.