Elecciones 2021: cumbre de bandera blanca entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri en plena interna

Levantaron la bandera blanca mientras en la Ciudad avanzan las negociaciones para un acuerdo de unidad.

Bandera blanca. Ese fue el pacto entre Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y Jorge Macri, el intendente de Vicente López y presidente del PRO provincial que rechaza el desembarco de Diego Santilli a Buenos Aires. En un encuentro que mantuvieron el jueves a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, acordaron frenar con las fotos de respaldo, tomarse unos días para ver la evolución de las negociaciones y hacer foco en la unidad durante la próxima semana.

La semana pasada, Santilli y Larreta se mostraron con intendentes, ex intendentes, legisladores provinciales y nacionales, y dirigentes territoriales en suelos bonaerenses. Todos manifestaron su apoyo explícito al armado de la Capital Federal en la provincia e incluso la propia Patricia Bullrich también tuvo la gentileza de tomarse una foto con ellos y postearla en sus redes. Esos gestos no son menores.

El primo de Mauricio Macri, en diálogo con Viviana Canosa, reiteró su postura para estas elecciones: "Horacio está impulsando el desembarco de Diego en provincia que para mí está mal, como está mal que yo tenga que pararme enfrente para ponerle un límite y decirle que hay un proyecto bonaerense. Desordenamos todo, de golpe perdemos el norte pero también hay derecho". "Me enojo mucho porque me parece injusto para un montón de militantes, dirigentes y vecinos que confían en nosotros, no estamos brindando el espectáculo correcto a la sociedad, uno no se presenta a elecciones sólo porque puede ganar", agregó.

En ese camino, pidió nuevamente "ir a la cancha con candidatos que no tengan cargos", como Facundo Manes con quien está tejiendo una alianza por lo bajo y quien se definirá este fin de semana para ponerle el moño a la interna de Juntos por el Cambio. "Podemos armar una lista super representativa, decente, sin estar haciendo estos movimientos" pero "el empujón desde la Ciudad responde a otra época", analizó con la necesidad de hacer foco en el equipo y no en un nombre puntual.

Cerca del jefe comunal aseguraron que todavía sigue haciendo el precalentamiento para entrar a la cancha pese a que, cada vez más, la interna pareciera polarizarse con dos grandes candidatos: Diego Santilli, de quien analizan tiene mejor imagen, mayor proyección y capacidad de atraer a peronistas no kirchneristas, y Facundo Manes, el estilo que le gusta a Juntos por el Cambio, el hombre que se vende como un outsider de la política.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires también apuestan a la unidad. Todavía no está cerrado pero tampoco descartado, las negociaciones están cada vez más avanzadas y existe la posibilidad de que Juntos por el Cambio llegue al consenso en el distrito que le dio impulso político. Si bien ninguna se lanzó formalmente, hoy la lista de diputados nacionales estaría liderada por María Eugenia Vidal, seguida de un hombre y, luego, Patricia Bullrich en tercer lugar. La presidenta del PRO tiene mucha banca y poder a nivel nacional por lo que las negociaciones secundarias podrían pasar por espacios en otros distritos.

Así como el miércoles la oleada de trolls macristas salió a atacar a Vidal y Larreta por "tibios" y "vetadores" de Fernando Iglesias en la lista con la que buscará renovar su banca, hoy sucedió algo similar y a la vez opuesto: con el hashtag "Pato no te bajes", salieron a darle un mensaje de apoyo a la presidenta del PRO, heredera del ejército tuitero de Marcos Peña.

Pero, más allá de los ataques, las fumatas blancas, los apoyos, las internas o la unidad, Juntos por el Cambio continúa en la búsqueda de la ampliación. El jueves temprano, el titular de la UCR nacional y diputado Alfredo Cornejo recibió a Margarita Stolbizer y Sergio Abrevaya con el objetivo de iniciar conversaciones para que el GEN se sume a la alianza opositora.

Luego, en paralelo a la sesión que debatió monotributo y biodisel, Cornejo también se encontró con Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, el senador Luis Naidenoff y dirigentes propios de Neuquén, donde se rompió el bloque. A nivel local, esta semana Lucas Castelli abandonó la alianza de Juntos por el Cambio y creó el monobloque Avanzar en la Legislatura provincial porque se cansó de “las mañas de la vieja política, que también se adueñaron de este espacio, y en este contexto tan especial de pandemia, no hacen más que acentuar las diferencias”.