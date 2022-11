Durán Barba dijo que la interna en Juntos por el Cambio "ayuda al Gobierno"

El gurú ecuatoriano del PRO habló sobre 2023, se refirió a los cruces en JxC y afirmó que Macri "debe ser candidato". Confesó que no leyó su último libro.

El histórico asesor político ecuatoriano del PRO, Jaime Durán Barba, habló sobre la coyuntura política local y de cómo ve el panorama de cara a las elecciones del 2023. En ese contexto, aseguró que la durísima interna que se vive dentro de Juntos por el Cambio "ayuda al Gobierno".

Según él, la pelea entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel “no beneficia en absoluto a la oposición”. Y, según la visión de Durán Barba, analizó que “ayuda mucho al Gobierno y a Javier Milei”.

En una entrevista con LN+, el gurú dijo que "en los gobiernos presidencialistas hay un presidente, pero en este tenemos dos o tres más o menos”. Y señaló que si Mauricio Macri quiere "debe ser candidato". Sobre esto, manifestó: “Si quiere, sí. Es un tipo que tiene mucha autoridad, mucha experiencia. ¿Por qué no? Lo legítimo es que compitan internamente”.

De Bullrich dijo que "fue una excelente ministra de Seguridad que enfrentó con valentía a los mapuches" y que "supo enfrentar el peor cáncer que es el narcotráfico". En tanto, del alcalde señaló que "fue estupendo, logró reelección". También, dijo que "Larreta hizo que en el PRO haya diálogo con la oposición, no se hace lo que le da la gana".

Sobre el debate de las Primarias, opinó el ecuatoriano: "El kirchnerismo está creando un Frankenstein con la eliminación de las PASO. Los principales afectados son los kirchneristas porque va a dar lugar a una alternativa peronistas". Sobre el proyecto para eliminar las PASO comentó que los gobernadores "lo están empujando". "No quieren elecciones primarias para independizarse del kirchnerismo", señaló.

Según Durán Barba, hay un presidente “más cercano al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos”, hay otro “soñando en la guerrilla y en la izquierda que nunca comprendió” y un tercero “buscando las PASO para ser candidato”; pese a que le quieren “bloquear esa posibilidad”.

“No es un Gobierno, es un monstruo con varias cabezas, que finalmente va a terminar obedeciendo a la única presidenta real que hay, que es la que designó al presidente formalmente, que a su vez nombró un ministro. Ella es la líder real de esa cosa”, consideró. Y añadió: “Hay tres cosas disputando el poder, y eso nos vuelve un país único en el mundo. No hay otro país que tenga tres presidentes simultáneos”.

A su vez, hizo alusión a “Para qué”, el último libro presentado por Mauricio Macri, dirigente a quien asesoró durante muchos años. “No he leído [sobre la] Argentina en estas últimas semanas y no he podido leer ese libro”, expresó.