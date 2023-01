Kicillof cruzó al presidente de la Corte Suprema: "¿Quién sos, Rosatti?"

El mandatario provincial criticó el accionar del presidente de la Corte Suprema por el fallo que le otorga 2,95% de coparticipación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense se refirió al fallo de la Corte Suprema que dispuso que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 % de la masa de impuestos coparticipables. En una entrevista que brindó al portal Infocielo, Axel Kicillof se refirió puntualmente al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y afirmó: "¿Quién sos? ¿Quién sos, Rosatti? ¿Quién sos para decir 2,95? Además lo hace sin justificar. Por qué digo, ¿Quién sos Rosatti? porque la coparticipación es que se metan con lo más íntimo del Sistema Federal".

Además recordó que hay once gobernadores que, por primera vez en la historia, pidieron el juicio político a la Corte Suprema junto al Presidente. "Pocas veces un Presidente pidió un juicio político a la Corte Suprema. Nunca con el apoyo de once gobernadores de los veintitrés que hay. Y dieciocho gobernadores estuvieron en contra de ese fallo. Algunos no van al juicio político, pero ya firmaron en contra de ese fallo, porque es un disparate lo que han hecho. Es un escándalo", insistió el Gobernador.

Durante la entrevista, Kicillof recordó cómo fue que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó los recursos coparticipables que luego el presidente Alberto Fernández decidió volver a modificar, y que llevó a una confrontación con Horacio Rodríguez Larreta que escaló hasta la Corte Suprema.

"El Gobierno Nacional tiene una obligación por Constitución de repartir fondos entre todas las provincias. Cuando Macri asume, al mes de asumir, manotea parte de esos fondos para su distrito, donde había sido el intendente jefe de Gobierno", recordó y agregó que "llega a Presidente y casi le triplica los fondos a su distrito. De la nada, por decreto".

De esta manera, el mandatario explicó que los fondos girados "no eran para la policía", ya que "el decreto no menciona el traspaso de la Policía, porque no lo habían consumado". Es decir, a entender de Kicillof, Macri "le triplica a su distrito, y entonces todas las Provincias, aún las que gobernaba Cambiemos o Juntos por el Cambio, dicen 'no, esto no puede ser, ¿Qué estás haciendo?'. Y sale el Ministro del Interior, que era Rogelio Frigerio a decir que era un error lo que hizo Macri y que lo iban a volver atrás", continuó.

"La Ciudad pasó de 1,40 puntos de coparticipación a 3,75. Por eso digo casi triplica, y de la nada. Y cuando los gobernadores preguntan '¿por qué se lo diste?', responde 'Porque era una promesa electoral de Macri'. Ahí está la madre del borrego. Le dieron más guita a su Jurisdicción. Y ahora cuando dicen 'le quitaron a Larreta recursos', son esos mismos", concluyó el mandatario.

Según se calcula, la provincia de Buenos Aires perderá unos 110.000 millones de pesos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires semanas atrás.