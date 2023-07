Elecciones 2023: Grabois pidió "no anticipar" los resultados de la interna contra Massa

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, pidió "no anticipar" los resultados de la interna contra Sergio Massa. Asimismo, consideró que su rival en la interna de la coalición, el ministro de Economía, "no representa los valores esenciales" que sostiene su sector.

"Desde nuestro punto de vista, Massa no representa los valores esenciales que tiene que representar el movimiento nacional y popular. Si somos o no competitivos se verá, no hay que anticiparse tanto. Existen lugares en la Patria dónde los encuestadores no llegan", afirmó Grabois en declaraciones a la radio Urbana Play.

El dirigente social estuvo esta semana en Jujuy, donde inició a su agenda de actividades proselitistas con encuentros con comunidades originarias y docentes de esa provincia que se oponen a la reforma constitucional que impulsó el Gobierno de Gerardo Morales.

"En provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a estar compartiendo la lista con (el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección) Axel Kicillof, con (el ministro del interior y precandidato a senador por UxP) Eduardo "Wado" De Pedro, y con el (diputado nacional) Máximo Kirchner. Puedo decir que son mis candidatos, y Massa puede decir lo mismo", sostuvo Grabois.

Como parte de su recorrido, el viernes 7 y sábado 8 de julio, el precandidato estará presente en las ciudades de Neuquén, Cipolletti y Bariloche, donde realizará encuentros con la comunidad, recorrerá barrios populares, y participará de actividades vinculadas a la soberanía sobre los recursos estratégicos, uno de los principales ejes de su campaña.

En Cipoletti, dará una charla abierta a la comunidad y la militancia neuquina, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, donde presentará los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El sábado, en la ciudad de Bariloche, protagonizará un acto en el Centro Regional Universitario de la Universidad Nacional de Comahue. Está previsto que en ambos encuentros reciba a los medios de comunicación.

Durante la entrevista de este jueves, el dirigente social consignó que en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Misiones, su espacio se presentará con lista corta. "Peleamos contra los molinos de viento, es el terreno en el que me siento más cómodo", expresó el precandidato.

Por otro lado, Grabois quitó importancia a la falta de apoyo del Movimiento Evita, a señalar que "es una organización que tiene su autonomía" y lo importante es que sostenga en la coalición "el desarrollo de la economía popular".

Además, el dirigente social expresó que su precandidatura "condiciona al espacio político" de UxP y demuestra que "no todo viró todo a la derecha". "El 75% del electorado está obligado a votar a la derecha. el problema es en el partido que tiene que representar los otros valores, se corre a la derecha", concluyó.

Por otro lado, Grabois no será parte del acto de la foto de unidad entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa el domingo 9 de julio en la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El precandidato pasará su fin de semana entre Bariloche y Neuquén, con actos de militancia.

El acto del 9 de julio

El 9 de julio mostrará una nueva foto de las cabezas de la coalición oficialista, ahora bajo el nombre de Unión por la Patria. De cara a las elecciones 2023, el precandidato a presidente, Sergio Massa, encabezará la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Será este domingo en la localidad bonaerense de Salliqueló, a partir de las 15.

En el acto también estará el diputado Máximo Kirchner, dirigentes de La Cámpora y el Frente Renovador. El Presidente y la vicepresidenta se volverán a ver personalmente tras cuatro meses de enfrentamientos. La última vez fue el 1º de marzo en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias. Tal como adelantó El Destape, la confirmación de la foto de unidad es una apuesta del peronismo para mostrarse consolidado en medio de las internas de Juntos por el Cambio.

Se trata del primer acto electoral importante que tendrá Unión por la Patria luego del anuncio de que el actual ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro será el jefe de campaña de la fórmula presidencial de UP. El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, también dirá presente, junto a los gobernadores de las provincias que comprende el gasoducto: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Mariano Arcioni (Chubut). Por último, se confirmó la presencia de algunos sindicatos y dirigentes sociales.