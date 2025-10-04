Entre lágrimas, Espert culpó a Grabois y a "la política": "De repente, era narco"

En medio del escándalo narco, el candidato libertario José Luis Espert rompió en llanto durante un reportaje y aseguró estar "roto" y "muy angustiado" por el sacudón político que generaron sus vínculos con el empresario procesado por lavado y narcotráfico Fred Machado. También adelantó que "de ninguna manera" va a bajar su candidatura y acusó por su situación al dirigente social Juan Grabois y a "la política".

"La estoy pasando muy mal. Es un momento muy angustiante. Al mismo tiempo con mucha bronca e irritación. Con sensaciones muy mezcladas", dijo conmocionado Espert en diálogo con Radio Mitre.

Luego de reunirse en Olivos con el presidente Javier Milei, quien lo ratificó como cabeza de lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, dio una nueva entrevista con un periodista ligado a la Casa Rosada, quien le preguntó cómo se siente en medio del escándalo. "Yo tengo hijos, hermanos, una esposa... lo que han hecho con mi nombre y mi padre, de verdad es terrible, pero bueno... A este juego me lleva esta manga de delincuentes", dijo, y se emocionó.

El diputado libertario, cuestionado por casi toda la oposición por haber recibido US$ 200.000 de un empresario detenido y procesado por narcotráfico en EEUU, aseguró estar "roto" por esta situación pero que tiene "la cabeza fuerte". "Lo que esta en juego es muy grande. No podemos entregarle la ultima oportunidad que tenemos de ser un país razonable a estos hijos de puta, de los kirchneristas. Por un lado, mentalmente con todo, yo adentro roto. Por el estrago que este hijo de puta de (Juan) Grabois ha hecho con mi nombre", señaló, al referirse a uno de sus denunciantes en la Justicia federal de San Isidro.

Su relación con Machado

Durante el reportaje, Espert dio detalles de su vínculo con Machado y aseguró que el dinero que recibió fue para "reestructurar" en 2019 la deuda de Minas del Pueblo S.A., una de las compañías apuntadas por la Justicia de Texas como parte del entramado de lavado de activos del empresario actualmente detenido en Viedma. "El contrato lo firmo con Fred Machado. A fines de 2019, es un contrato para la reestructuración de la deuda. Tenía que ver con mi trabajo profesional", planteó.

Además, señaló que "tranquilamente" podría ser cierta la foto en que se lo ve en una de las piletas de la mansión donde cumple prisión domiciliaria en Río Negro, pero negó haber construido una relación de amistad con él. "No lo definiría como amistosa. Antes de que se supiera que era narco... era una relación razonable. Después de narco... para mi el narco es cárcel o bala", deslizó.

En ese sentido, volvió a argumentar que fue "ingenuo" al no desconfiar de la procedencia de su dinero para prestarle uno de sus aviones 36 veces y viajar por todo el país como parte de su campaña electoral. "Me dirás ingenuo pero nunca pensé. Yo confié en un tipo que cuando confié en él no era un narco. A mi me lo presenta a Machado gente muy honorable. No tengo por qué dudar de esa persona. Si me quiere dar una mano encantado de la vida", sostuvo.

"Una cagada grande como una casa"

En otro pasaje de la entrevista, insistió en que fue un error haber sido "ingenuo" y calificó el caso como "una cagada grande" a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre. "Esto fue una cagada grande como una casa. Haber sido inocente, ingenuo. Pero con el diario del lunes es muy fácil opinar", evaluó.

Además, admitió que no solo se quedó "corto" en sus explicaciones con su primera entrevista que dio a A24 tras el escándalo sino que "también se queda corto" su video de descargo que publicó después. "La gente de nosotros está esperando otra cosa: Vivimos hablando pestes de la casta que choreó todo", reconoció.

Al respecto de su reunión con Milei, aseguró que el Presidente "jamás" le pidió dar un paso al costado y que con su respaldo "es suficiente" para continuar dentro de La Libertad Avanza (LLA). "Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar en la justicia. Una cosa es pecar de ingenuo y ser estafado por un estafador, por el maldito de Fred Machado. Y otra cosa es que Grabois crea que yo soy un narcotraficante", apuntó.