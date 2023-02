Milei y Lousteau se pelearon a los gritos en La Nación: "Sorete"

Los conductores del canal contaron que en los pasillos del estudio se cruzaron. "Milei le negó el saludo", contó Majul.

Un momento de tensión se vivió en el canal La Nación + en la noche del martes. Fuera del aire se cruzaron los economistas Javier Milei y Martín Lousteau, ambos candidatos en las próximas elecciones 2023, que terminaron a los gritos durante un corte. El motivo de la pelea, según relataron los conductores del canal, fue que el candidato a presidente de Avanza La Libertad le negó el saludo.

"Se picó con Milei. Se picó mal Lousteau con Milei. Les estoy hablando en serio, se picó mal. Se dijeron sorete, de todo", contó Jonatan Viale a Luis Majul en La Nación +. El conductor contó que Lousteau quiso saludar a Milei que no le quiso dar la mano.

"Por lo que entendí, Milei considera que Lousteau es un chorro. A mí no me consta, lo aclaro", relató Viale, quien agregó que la escena no fue filmada porque fue fuera del estudio.

No es el primer cruce entre Milei y Martín Lousteau. Hace un año, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) dijo que "sería peligroso” que el dirigente de Avanza la Libertad tenga poder.

Lousteau calificó al legislador de La Libertad Avanza como “un populista de derecha” y señaló que “cuando trata de definir a la Argentina, tanto en sus diagnósticos como soluciones, peca de liviandad y habla en eslóganes”. “Dice que Europa no tiene bancos centrales y es mentira; Europa tiene un Banco Central europeo que, ahora en la pandemia y en la crisis de 2008, estuvo asistiendo a todos los Estados; sino el colapso hubiese sido monumental”, ejemplificó.

El senador radical manifestó su preocupación por “el carácter” del dirigente libertario. “Es una persona que sin poder se maneja como se maneja. Si tuviera poder, sería peligroso”, advirtió. “Peligroso es alguien que niega el cambio climático, que niega los derechos de la mujer, alguien que piensa que el que no opina como él es -como dice- ‘un zurdo de mierda’; me parece peligroso que defina nuestro futuro”, había expresado.

El senador de Juntos por el Cambio llegó a comparar a Milei con la Vicepresidenta, Cristina Kirchner: “Vemos a Cristina avasallando las instituciones... Si alguien con esas características tuviera poder sería igual o peor”.

“Cuando empezás a peinar los eslóganes, ves que el Estado está en todos los países e hizo mejor la manera en que vivimos”, cuestionó el discurso del diputado. “Lo que propone Milei no existe en Estados Unidos, en Reino Unido, Suecia, Japón, Europa. No sé dónde existe”, agregó.