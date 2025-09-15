La CGT se reúne en medio de los pedidos de paro general

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantendrá esta tarde una reunión en medio del pedido de los universitarios y de los trabajadores del Garrahan para que se convoque a un paro general el miércoles cuando se trate en el Congreso el veto a la emergencia pediátrica y el presupuesto para universidades.

"Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar el miércoles para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria. Todavía está a tiempo", remarcó al respecto la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana.

A Lezama se le sumó el camillero del Garrahan Esteban Argañaraz, quien pidió la unidad del movimiento obrero en los reclamos contra el gobierno nacional por la educación y la salud. Los universitarios también salieron en los medios a exigir la convocatoria a una marcha nacional tal como hizo la CGT durante la segunda marcha universitaria.

De qué hablará la CGT y quiénes estarán

La CGT tendrá elecciones este año y los debates internos agitan las especulaciones. Esta tarde desde las 16 en la sedes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se verán las caras los principales integrantes de la central obrera para debatir la actualidad económica, definir cómo serán las elecciones y analizar los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Todo en medio de las presiones por un paro general, de los despidos masivos en el Estado y de la caída de puestos de trabajo regulares.

Uno de los temas serán las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el impacto en la escena política. El triunfo del peronismo por más de 14 puntos fue un duro golpe contra el gobierno nacional y una revitalización para los sectores que combaten el ajuste. La CGT no emitió comunicados, ni se pronunció de forma institucional.

"¿Unicato o triunvirato?", es un dilema a resolver. Las elecciones serán en noviembre en la CGT y hay una puja por determinar el tipo de conducción. Una alternativa es la posibilidad de centrar las decisiones en un único lider o delegarlo en un triunviro tal como ocurre desde hace diez años.

En la reunión cumbre estará el triunviro Héctor Daer que adelantó que no participará de las elecciones, el líder de UPCN, Andrés Rodríguez y representantes de Camioneros como Hugo Moyano y Octavio Arguello. Todavía no se sabe si estarán los sectores más combativos como los bancarios.

También estará Cristian Jerónimo, el secretario general de los trabajadores del vidrio y referente de la juventud sindical dentro de la CGT que es postulado para ocupar la primera magistratura en la Confederación.