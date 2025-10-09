"Día 666": la predicción de un astrólogo sobre el show de Javier Milei en el Movistar Arena

"Día 666": la predicción de un astrólogo sobre el show de Javier Milei en el Movistar

El show musical del presidente Javier Milei causó todo tipo de reacciones en redes sociales, pero lo que más llamó la atención fue la explicación que dio el astrólogo Gael P. Rossi sobre la decisión de hacerlo el 6 de octubre cuando se cumplieron 666 días de gobierno. ¿Qué significa según el especialista?

"Día 666": que hay detrás de la fecha elegida por Javier Milei para el show, según un astrólogo

En un posteo que compartió en su cuenta de X (con el usuario @AstroMostra) el astrólogo Gael P. Rossi aseguró que la presentación que hizo el Presidente de su libro "La Construcción del Milagro" en realidad fue "un ritual satánico".

El especialista citó un tweet con la foto del mandatario durante el show, donde se lo ve cantando y, gracias a los efectos, parece estar envuelto en llamas. Al respecto afirmó: "Ritual satánico del gobierno de la derecha esotérica en la medianoche del día 666 de este gobierno".

"Día 666": la predicción de un astrólogo sobre el show de Javier Milei en el Movistar

A pesar de que a los usuarios les llamó la atención que el evento se realice un día de semana, el astrólogo encontró la explicación en que justamente el lunes 6 de octubre se cumplieron 666 días de gestión libertaria y, además, hubo Luna llena.

"Era Hunter's Moon (en español, Luna del Cazador) de un calendario ancestral. Literalmente la luna más bruja del año", apuntó en otro posteo en referencia a que el día de la presentación del Presidente fue uno de los momentos que en la astrología se consideran claves para “cazar” metas, es decir, ir detrás de lo que se quiere con claridad y determinación.

"Día 666": la predicción de un astrólogo sobre el show de Javier Milei en el Movistar

Qué representa el 666: su significado

El número 666 tiene muchísimos significados. Sin embargo, para la tradición católica es “la marca de la bestia” que, en términos bíblicos, hace referencia al anticristo. Por eso, suele relacionarse el número con el diablo. En ese sentido, popularmente se lo considera una cifra que trae un mal augurio o que señala que llegarán eventos de desafortunados.

En detalle, el libro bíblico del Las Revelaciones (Apocalipsis de San Juan), escrito entre fines del siglo I y principios del II d.C, sostiene en el capítulo 13, versículo 18, que la bestia se reconocerá por su marca: el 666.

El número 666 está asociado popularmente a la marca del diablo

“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis", sostiene. Gracias a la reconocida frase, a lo largo de los años se ha asociado el número con predicciones negativas y con el demonio.