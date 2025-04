Roberto Navarro, tras ser agredido, alertó: “Si Milei sigue así, se va a poner peor”

El director de El Destape, Roberto Navarro, expresó su preocupación tras ser agredido por un desconocido en la vía pública. Navarro afirmó que el discurso del gobierno libertario “es poner como parte de la casta una parte importante a los periodistas” y justificar el ataque a los trabajadores de prensa. En diálogo con Ernesto Tenembaum en su ciclo en Radio con Vos, Navarro enfatizó que parte de la estrategia es “intimidar a quienes son críticos con él” y advirtió que “si Milei sigue así, se va a poner peor”.

“El ataque a los periodistas está en los dos libros que estudió Santiago Caputo, en los Ingenieros del caos y El mago del Kremlin, es decir, no es un invento de ellos, viene incluso de esa serie de notas que hicieron en Italia, después también un libro llamado "La casta", donde ponen como parte de la casta a los periodistas. Entonces, por lo menos uno puede tomarlo como una parte de su estrategia política para consolidar la relación con su núcleo duro”, afirmó Navarro en la entrevista en Radio con Vos.

En este sentido, sostuvo que “claramente hay algo intimidante ahí” y admitió que él ya no es “igual que antes de que me golpearan" y que “uno queda con temor después de recibir una agresión” y confesó: “Nunca me había pasado algo así”. El director de El Destape fue atacado por la espalda con un golpe en la cabeza. Si bien logró trasladarse por sus propios medios a una clínica y estuvo fuera de peligro, el episodio encendió alarmas por su gravedad y sus implicancias.

“¿Cómo nos vamos a cuidar? De alguna forma cuidarse es no hacer cosas que le molesten al poder y me parece que hay una búsqueda de eso”, cuestionó. “Por eso no sé cuál pesa más en el ánimo de Milei: Si la estrategia política o intimidar a quienes son críticos con él. Y la verdad es que esta segunda instancia fundamentalmente es bastante preocupante”, apuntó.

Roberto Navarro detalló que funcionarios del gobierno nacionales y de la Ciudad se pusieron en contacto con él y también agradeció el apoyo de todo el arco político que también repudió el hecho, pero reflexionó sobre el temor de muchos sectores de expresar el apoyo públicamente como parte de la intimidación de la época. “No hubo nadie que se preocupara y que entendiera la entidad que tenía eso para la libertad de prensa, para cómo vamos a actuar en adelante”, planteó.

Un plan contra la libertad de expresión

En esta línea, Navarro se refirió al tuit del presidente Javier Milei contra los periodistas y a las declaraciones en sintonía de Luis Majul y afirmó que en este ataque a las voces disidentes “no está solo Milei’ y relató: “A mí me pasó que ese día cuando Milei emitió ese tweet, al otro día, Majul dijo que ese tweet no era para todos y que sí era para operadores ‘como el golpista Roberto Navarro’ y puso un video mío en donde yo hablaba del tipo de cambio”.

En este sentido, reveló que cuando recibió el llamado de funcionarios del gobierno de Milei les pidió que le hicieran llegar al presidente su pedido para que se frene la agresión hacia él y concluyó: “La verdad es que si él sigue así se va a poner peor” e hizo un llamado a todos los periodistas o a todas las fuerzas democráticas “para ver de qué manera se puede frenar esto, porque a mí me da la impresión de que un actor del poder con la voracidad que tiene Milei si no se busca una forma de frenarlo en estas actitudes, no va a dejar de avanzar y la verdad es que van a terminar matando a alguien”.