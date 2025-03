Represión a jubilados: reporteros graficos y prensa exigen la renuncia de Bullrich

La Asociación de Reporteros y Reporteras Gráficos (ARGRA) de la República Argentina exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Repudiaron el protocolo de las fuerzas federales y de CABA en la marcha por los jubilados y pidieron justicia por el fotógrafo Pablo Grillo quien fue atacado y se encuentra en grave estado. "No queremos otro Cabeza, pedimos la renuncia y que el Congreso la convoque a dar explicaciones", apuntaron. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) también pidió la renuncia de la ministra de Seguridad.

"Nosotros necesitamos que se vaya a Patricia Bullrich y toda su política nefasta que es anticonstitucional. Nosotros somos gráficos. Esta es la casa de los reporteros gráficos. Necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución y no ser más lastimados porque no es solo Pablo, sino que nosotros estamos hace un año y medio hablando con autoridades de la de seguridad pidiendo que no nos lastimen más", apuntaron en una conferencia de prensa este jueves en la sede de la asociación.

En este marco, enfatizaron que "necesitamos saber quién le dio la orden, quién tiró a Pablo y que se vaya, directamente que se vaya Patricia Bullrich". Desde Argra, afirmaron que "van a arbitrar todos los medios necesarios para que se haga efectivo en el artículo 117 de la Constitución Nacional que habla de pedir un juicio político". Sostuvo que "necesitan que los diputados, los senadores, que el Congreso active y sobre todo la justicia, porque todas las presentaciones que venimos haciendo caen en saco roto. Ni un fiscal ni un juez se hace cargo de la masacre que están haciendo".

Junto a la Asociación de Reporterxs Gráficos de la República Argentina (ARGRA) estuvieron representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) que también exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, afirmó que "es una situación que no podemos naturalizar ni podemos tolerar, que no podemos permitir que se vuelva normal que en cada protesta haya represión y que en cada represión la prensa sea el blanco predilecto de las fuerzas represivas".

'Nos reprimen como ataca el gobierno de Milei, en un montón de sentidos, la libertad de expresión y el derecho a la información porque lo que quieren es construir escenarios falsos de operación mediática en donde escondan el brutal ajuste, el saqueo, la entrega de recursos que está sufriendo nuestra patria, nuestro país", enfatizó y cerró: "Responsabilizamos a la ministra Patricia Bullrich y al gobierno nacional de fogonear un clima de violencia que nos lleva a esto. Los máximos responsables son ell Estado Nacional que hoy son los que reprimen y fogonean eso. Por eso nos sumamos y desde el primer momento acompañamos la exigencia de renuncia de la ministra Patricia Bullrich".

El comunicado con el pedido de renuncia de Bullrich

"aRGra denunció el 16 de diciembre de 2023 que para el Ministerio de Seguridad las y los Reporteros Gráficos eran “objetivos a reprimir” y lo fundamentó en las circunstancias en que una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno.

El 9 de febrero de 2024 nos presentamos ante distintos estrados judiciales denunciando por ilegal e inconstitucional el Protocolo de Seguridad instaurado por la ministra Bullrich, que en 50 días de vigencia había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa.

Alertamos que el protocolo iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Iniciamos más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires. Recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa. Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó.

Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica.

Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra.

Fuerza a Pablo y toda su familia.

Comisión Directiva aRGra