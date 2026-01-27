El Gobierno de Javier Milei comienza una semana clave de cara al tratamiento del paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero, entre ellos, la Reforma Laboral y la reciente inclusión en el temario de la ley Penal Juvenil. En este marco, continúan las reuniones con gobernadores y dirigentes en todo el país para lograr consensos a fin de aprobar los proyectos. En tanto, el Presidente continúa con su “Tour de la Gratitud” en Mar del Plata, donde participará del evento denominado Derecha Fest, que organiza su biógrafo personal Nicolás Márquez. El acto contará con la presencia de influencers libertarios que difunden las ideas del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei sigue su tour en Mar del Plata: Derecha Fest y aparición en teatro
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente participará esta noche en Mar del Plata de La Derecha Fest, una convención política que reúne a referentes del movimiento libertario y que también contará con la presencia de ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA).
Hace 5 minutos
El Gobierno sumó la baja de edad de imputabilidad a extraordinarias: qué dice el proyecto
El Ejecutivo incorporó el proyecto a las sesiones extraordinarias de febrero. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad, reemplazar la Ley de Minoridad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes.
Milei y Bullrich durante la presentación del proyecto de reforma del Código Penal. Foto: NA/Damián Dopacio.
Hace 2 horas
El gobierno de Milei profundiza los acuerdos para cerrar la reforma laboral
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno de Javier Milei inicia una semana clave para asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la hoja de ruta oficialista es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional: según supo la Agencia Noticias Argentinas, es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
La reforma laboral de Milei profundizará el desfinanciamiento a las provincias
Sobre la base de la recaudación actual, sin contar una caída de los ingresos producto de la recesión, las provincias recibirán unos u$s2.240 millones en ingresos coparticipables.
El ahogo financiero al que somete el gobierno de Javier Milei a las provincias podría profundizarse si se aprueba la reforma laboral que promueve el Ejecutivo en el Congreso. Tras los recortes –casi hasta su eliminación total—de las transferencias no automáticas a las provincias, para mostrar un supuesto equilibrio fiscal, con la reforma laboral avanzará sobre ingresos coparticipables, como Ganancias e impuestos internos. De acuerdo con cifras de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el monto para distribuir entre provincias que estaría afectado es de 3,2 billones de pesos, equivalente a 2.240 millones de dólares al tipo de cambio implícito en el Presupuesto 2026 (1.423 pesos).
Hace 2 horas
El índice de confianza en el gobierno de Milei volvió a caer en enero
El índice que elabora la Di Tella cayó un 2,8% en enero respecto al mes anterior. Si bien se trata de bajas leves, esta segunda caída consecutiva podría indicar el fin del envión de imagen que Milei obtuvo a partir de las elecciones de octubre,
El Indice de Confianza (ICG) en el gobierno de Javier Milei que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a caer en enero: bajó un 2,8% respecto al mes anterior y quedó en 2,40 puntos. El dato implica además una caída interanual del 8% frente a enero de 2025. Aunque en diciembre la baja había sido casi imperceptible (0,1%), el hecho de que se registren dos meses consecutivos en descenso podría estar marcando el fin del envión positivo de imagen que el Presidente había logrado tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre.