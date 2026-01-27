El Gobierno de Javier Milei comienza una semana clave de cara al tratamiento del paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero, entre ellos, la Reforma Laboral y la reciente inclusión en el temario de la ley Penal Juvenil. En este marco, continúan las reuniones con gobernadores y dirigentes en todo el país para lograr consensos a fin de aprobar los proyectos. En tanto, el Presidente continúa con su “Tour de la Gratitud” en Mar del Plata, donde participará del evento denominado Derecha Fest, que organiza su biógrafo personal Nicolás Márquez. El acto contará con la presencia de influencers libertarios que difunden las ideas del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.