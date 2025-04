Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser nombrado en la Corte por decreto"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti afirmó que no asumiría como magistrado en el máximo tribunal de la Argentina si hubiera sido designado por el Presidente por decreto. El Senado rechazó el jueves los pliegos de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a quienes Javier Milei nombró por decreto como jueces de la Corte Suprema.

"Nunca aceptaría ser nombrado por decreto, lo dije infinidad de veces. Hay que ser coherente en la vida: lo dije muy claramente cuando lo hizo el presidente Macri. No lo dije personalmente, sino que lo dijimos en una opinión de la Corte. En ese momento le sugerimos a Macri que no era conveniente", indicó Lorenzetti.

"Es respetable lo que definió el Senado", sostuvo Lorenzetti, quien manifestó que la Cámara alta se enfocó en criticar el decreto de Milei designando a Lijo y García-Mansilla, dejando de lado el debate de los candidatos.

"Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, afirmó al respecto en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, Lorenzetti agregó que "la Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Además, el ministro de la Corte afirmó que la renuncia o no de García-Mansilla tras el rechazo del pliego del Senado es una decisión personal de él. "Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a opinar sobre esto. Va a decir 'bueno, yo considero que voy a continuar o no voy a continuar'. Es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte institucionalmente no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar", explicó.

