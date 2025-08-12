La razón por la que Milei prometió dejar los insultos: ni los propios lo bancan

"Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas", anunció Javier Milei la semana pasada en una nueva presentación en la Fundación Faro, el think tank y organismo de recaudación de la ultraderecha local. De esa manera, el Presidente buscó darle un motivo virtuoso al abandono de la forma de expresarse que lo caracterizó desde sus épocas de panelista televisivo. El problema para él es que está a cargo del gobierno y sus insultos causan cada vez menos gracia y más irritación. Así surge de un trabajo realizado por los especialistas en comunicación política Patricia Nigro y Mario Riorda que un 37% de quienes se declararon simpatizantes de Milei desaprueban su estilo de comunicación. "Existen claros signos de rechazo al estilo discursivo incivil del presidente argentino", resumieron. La intriga será ver a Milei de nuevo en campaña -el jueves encabezará un acto en La Plata- sin dedicar insultos a opositores y críticos y debatiendo "ideas", si es que genera el mismo interés.

"La dictadura de las formas. Vamos a enfrentarlos respetándoles sus formas", masculló Milei ante el auditorio de simpatizantes. La "dictadura" vendría a ser que no utilice su cargo de presidente para abusar de poder e insultar a cualquiera que se anime a expresar alguna crítica contra sus políticas. En eso no sólo entran políticos opositores, sino también economistas, periodistas y hasta artistas que digan algo que no sean de su agrado. Un informe realizado por La Nación concluyó que en su primer año como presidente, Milei lanzó 4.149 expresiones insultantes contra estas personas que identifica como sus enemigos.