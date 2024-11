La vicepresidenta, Victoria Villarruel, reapareció en redes sociales para reaccionar al apodo "Bichacruel" que la diputada nacional Lilia Lemoine usó para referirse a ella. "Me da mucha gracia que me llamen así", respondió a un usuario de la red social X, ex Twitter, y remató: "Lástima que le ocurrió a los K". En una de las últimas entrevistas que dio el presidente Javier Milei le subió el tono a la interna y apuntó contra su compañera de fórmula para llegar al poder, marcando que "no tiene injerencia en el Gobierno" y hasta la catalogó como parte de la "casta".