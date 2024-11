Se profundiza la interna en LLA: Villarruel le respondió a Lemoine

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, reapareció en redes sociales para reaccionar al apodo "Bichacruel" que la diputada nacional Lilia Lemoine usó para referirse a ella. "Me da mucha gracia que me llamen así", respondió a un usuario de la red social X, ex Twitter, y remató: "Lástima que le ocurrió a los K". En una de las últimas entrevistas que dio el presidente Javier Milei le subió el tono a la interna y apuntó contra su compañera de fórmula para llegar al poder, marcando que "no tiene injerencia en el Gobierno" y hasta la catalogó como parte de la "casta".

Luego de las declaraciones del mandatario libertario, la vice se convirtió en eje de debates hacia adentro de la mesa de LLA, ya sean sus propios militantes como también, sus primeras líneas. Tanto es así, que la diputada del partido oficialista Lemoine se animó a comparar a Villarruel con Cristina Fernández de Kirchner y consideró que la ex vicepresidenta era "más leal" que la actual. Al mismo tiempo, aclaró: "Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo".

"Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa", reconoció Villarruel tras varios días en silencio, mientras pareciera que la interna se profundiza cada vez más. La respuesta de la vice fue ante el comentario del usuario @AmicusSRa, quien además apodó a Lemoine como "Miss Rivotril".

"Miss Rivotril le dice 'Bichacruel' a la Vicepresidente, apodo que inventaron los Kirchneristas (después del debate en el que limpió el piso con los despojos de Rossi), que es una genialidad y que a Villarruel le encanta", aseguró la usuaria. Algo que, horas más tarde, la propia titular del Senado avaló.

En su intervención en el canal de streaming Laca, Lemoine no sólo adoptó ese apodo para llamar a quien se supone forma parte del Gobierno, sino que fue más allá: "Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder".

"Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”, apuntó luego de que el mismo presidente desautorizara a la segunda en la línea de sucesión a la presidencia. Mientras que aseguró que Villarruel se separa de las decisiones del Gobierno nacional "para no sufrir el costo político". En ese marco, ejemplificó: "Primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar".

Desde hace meses, ambos dirigentes mantienen una relación fría y lejos quedó la concordancia que mostraron durante las elecciones, cuando conformaban la fórmula presidencial. En los últimos días, el propio presidente hizo público lo que venía repitiendo en privado en Casa Rosada: la relación está rota y no hay vuelta atrás. Además de marcar que "no tiene injerencia" en ninguna decisión del gobierno libertario, rayó fuertemente a su vice: "En su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política y lo que nosotros llamamos la casta". Y sentenció: "Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".

Mientras el Gobierno de Milei avanza cada vez más con la privatización de las empresas públicas, los despidos y las políticas represivas, pareciera que el partido del Presidente se organiza para estirar su vigencia en el poder sin la pareja inicial del proyecto autoritario y conservador Milei-Villarruel. De hecho, según se sabe la última vez que se vieron las caras fue en un frío reencuentro a comienzos de noviembre, en el acto por los 203 años de la Policía Federal.