Cristina a Milei: "Si sos tan guapo, desregulá los medicamentos"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a encabezar un acto público con más de 10 mil trabajadores, estudiantes, integrantes de organizaciones políticas y sindicales. Tras la ratificación de la condena en su contra en la causa Vialidad, la ex vicepresidenta no baja el perfil y vuelve a cargar duramente contra el mandatario Javier Milei por sus reiterados ataques al Estado y el importante deterioro del sistema sanitario. "A ver, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos", desafió.

En el cierre del 11° Encuentro Nacional de Salud, que se realizó en la Universidad Nacional de Rosario, hizo un repaso de los hitos en materia de salud que realizó el peronismo entre el 2003 y el 2015. “Hubo un país donde se construyó un sistema sanitario que mejoró la calidad de vida, la atención y la salud de todos los argentinos y las argentinas sin distinciones”, recordó. En esa línea enumeró la inauguración del Hospital El Cruce de Florencio Varela, los más de 7 mil centros de atención primaria (CAP) de salud, el sistema sanitario de equidad territorial -como el Programa Argentina Sonríe-, aquel tren que entregó más de 100 mil anteojos, la ampliación del Programa Médico Obligatorio (PMO) y la inclusión de la fertilización asistida, "que nadie quería cubrir".

“Además sancionamos la ley para que las prepagas que atienden a los sectores medios y medios altos no pudieran fijar unilateralmente las cuotas, como lo hacen ahora. A los que dicen y nos maldicen porque dicen que solamente nos importan los pobres les recordamos: a todos los muchachos y muchachas de la prepaga, que mientras estuvimos nosotros pagaron cuotas justas no como ahora que les arrancan la cabeza”, dijo CFK y lanzó el primer palito, de varios, a la gestión libertaria. Y agregó: “Ya lo dijo Carrillo, la salud no es un hecho científico; es un hecho político y social”.

En esa línea, las dos veces presidenta de la Nación aseguró que se requiere un país donde funcionen los hospitales, se construyan redes de cloacas y agua potable "para que la gente no se enferme", las familias puedan acceder a una vivienda digna y que trabajadoras y trabajadores tengan salarios "que puedan hacer frente a la dignidad de la vida". Por eso, aseguró, los ataques constantes de Milei al Estado "atentan contra la salud" de la población.

“Ni que hablar de la salud mental que crea el temor a perder el trabajo, a que no te alcance la guita, a tener tres o cuatro laburos. Dicho sea de paso, salud mental que hoy -lamentablemente- la República Argentina la podemos ver desde la más altas esferas también, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente ese problema... Hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco”, apuntó duramente.

Cristina Kirchner se mostró autocrítica con el Estado, asegurando que en su gobierno no era ideal ni "todo estaba bien" pero remarcó la importancia y la necesidad de "reconstruir un Estado necesario y eficiente" para alcanzar un sistema integrado de salud organizado y articulado entre el sistema público y el sistema privado. “Requiere que repensemos el Estado, que no puede ser estático dentro de los ministerios. Debe ser un Estado cercano, que la gente vea que cada agente está comprometido con su realidad. Que no lo vean como un ser privilegiado que argumenta después a estos malos gobiernos que llegan y convencen a la gente que tiene que ser destruido... Gente que no se da cuenta que le están destruyendo la vida”, marcó.

En ese contexto, lanzó una crítica para "propios y ajenos", por las formas del mandatario actual. “Muchas veces escuché, siendo Presidente, esto de los modales, el dedito, la cadena nacional… Sí, porque soy mina un poquito y porque gobierno para todos más todavía. Conozco muchas minas que están en el gobierno que gobiernan para ellas y para un grupo selecto nada más. Digo, para los que reprochaban formas… Mamita, al lado de esto soy la condesa de Chikoff”.

Sobre el cierre, CFK se refirió a dos problemas principales en el sistema de salud: la desregulación de las prepagas y la cuestión de los medicamentos. "Desregularon las prepagas en perjuicio de millones, entre los que me encuentro también como usuaria. Te fijan la cuota que se les canta, muchos se vieron obligados a abandonarla y hoy hacen colas en hospitales públicos", marcó.

Y cargó fuertemente contra el presidente: “El otro gran tema, que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, es el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos. Que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver, si te animás”; y pidió "que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad de los remedios que necesita porque no le alcanza la guita".

“¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel? ¿Eso es capitalismo? ¡No! No nos hagan poner en la vereda de enfrente. El capitalismo necesita consumidores, gente que pueda comprar, ¿qué clase de capitalismo es este en el que cada vez hay menos consumidores? Me quedo con el capitalismo que teníamos nosotros, el del peronismo, en el que todos pueden consumir”, sentenció.