Mayans se metió en la interna entre Milei y Villarruel: "La dejaron afuera y ahora decidieron limpiarla"

José Mayans habló sobre la interna entre Milei y Villarruel.

El senador nacional del interbloque de Unión por la Patria (UP) y presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, dio su opinión sobre la interna a cielo abierto entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El legislador nacional formoseño consideró que el Gobierno nacional decidió "limpiar" a la titular del Senado, luego de haberla dejado "afuera" de la agenda del oficialismo.

"La dejaron afuera y comenzó a hacer su agenda propia, ahora decidieron limpiarla", aseguró Mayans en diálogo con Radio 10. En esa línea, el senador opinó que con "todas las operaciones que está haciendo" el gobierno libertario contra la vicepresidenta, busca su "destitución o que renuncie".

Además, sostuvo que Milei quiere la salida de la vicepresidenta porque es "muy autoritario" y piensa que, ante sus discrepancias, el Gobierno debe "sacarla". "La prensa libre de Milei está haciendo todo lo posible para destruir a Villarruel, que solamente manifestó su disidencia", enfatizó el senador del Partido Justicialista.

Qué dijo Milei sobre Villarruel

Como es usual, el Presidente dio el miércoles una entrevista en La Nación, donde reveló cuestiones desconocidas respecto a su relación con la Vicepresidenta de la Nación, a quien acusó de formar parte de "la casta". "Está mucho más cerca del círculo rojo, lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", dijo el jefe de Estado respecto a la titular del Senado.

Además, Milei aseguró que Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Gobierno nacional. "No participa de las reuniones de gabinete, decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar de las reuniones de gabinete", contó el libertario y, consultado por si tiene diálogo con la titular del Senado, sentenció: "Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".

Villarruel le respondió a Lemoine: "Me da mucha gracia"

Tras algunos días desde la declaración del Presidente, Villarruel reapareció en redes sociales para reaccionar al apodo "Bichacruel" que la diputada nacional Lilia Lemoine usó para referirse a ella. "Me da mucha gracia que me llamen así", respondió a un usuario de la red social X y remató: "Lástima que le ocurrió a los K".

Luego de las declaraciones del mandatario libertario, la vice se convirtió en eje de debates hacia adentro de la mesa de LLA, ya sean sus propios militantes como también, sus primeras líneas. Tanto es así, que la diputada del partido oficialista Lemoine se animó a comparar a Villarruel con Cristina Fernández de Kirchner y consideró que la ex vicepresidenta era "más leal" que la actual. Al mismo tiempo, aclaró: "Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo". Además, en reiteradas ocasiones se refirió a la Vicepresidenta como "Bichacruel".