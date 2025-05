Juan Grabois advirtió que Javier Milei y Karina van a terminar presos: "Delito probado"

El dirigente y abogado, Juan Grabois, quien hizo presentaciones ante el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) y la Federal Trade Comission por el escándalo cripto, advirtió que el presidente Javier Milei y su hermana Karina van a terminar presos apenas dejen de conservar su poder político. El referente político afirmó que la causa que se inició en su contra por $Libra está avanzando porque se demostró el delito por parte del mandatario nacional.

"Yo creo que los hermanitos van a terminar presos y el plazo depende de cuánto tiempo conserven el poder político y cuando no tengan poder en la Argentina y no les sirva a Trump", apuntó Grabois en una entrevista en El Destape 1070. Afirmó que "nuestra querella avanza muy bien y ya en Estados Unidos hablé con las personas que tenía que hablar y va a avanzar también".

"El delito está probado con solo el tuit del presidente y una condena va tener porque hay tres delitos que no condice con su función pública, entre ellos la estafa y el tráfico de influencias. Esto fue pura codicia y plata, no es un tonto que no se dio cuenta, juntó mucha plata y tuvo mucha ganancia", enfatizó.

Meses atrás, Grabois había afirmando que “(Milei) promovió algo que no es un negocio porque es un activo que se desploma 520 millones de veces su valor. No es un negocio, es una estafa. Es como vender un jarrón roto”. Afirmó que “la estafa se puede configurar con independencia de los sobornos. La estafa se configura cuando te dicen que pongas plata arriba de una mesa y cuando la vas a buscar ya no está”.

Con respecto a las “negociaciones incompatibles con la función pública”, Grabois sostuvo que este delito se configura a partir del tuit de Milei en el que incluye el link al contrato inteligente para comprar los tokens Libra. "El solo tuit del presidente configura este delito. No puede interceder en negocios de terceros", aseguró sobre lo que consideró como un “choreo más rápido que el robo del siglo” del Banco Río porque se concretó en solo "cuatro horas".

La denuncia a Milei por el escándalo cripto

Para Grabois, el delito de “tráfico de influencias” es “muy fácil de probar” a partir de los testimonios sobre reuniones de cripto empresarios con Milei a cambio de dinero.

La marcha de la causa Libra en Estados Unidos a partir de la demanda colectiva presentada en la tribunales norteamericanos está metiéndole presión a la Justicia argentina para que avance en la investigación local. “En Estados Unidos la división de poderes funcionan un poquito mejor que acá. Aunque Milei tenga una subordinación miserable al gobierno de (Donald) Trump, andá a saber si lo pueden arreglar. El tipo tiene una impunidad para hacer las cosas que hace pocas veces vista, aunque se le está cayendo porque empiezan voces críticas en disantos sectores de la sociedad, no en los zurdos de mierda como dicen ellos”, reflexionó Grabois.

A su criterio, "hay que combatir frontalmente a este Gobierno en todos los planos de lucha: el sindical ,el callejero, el judicial, el político, la lucha cultural, porque están deshumanizando la República Argentina”.