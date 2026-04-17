Gobernadores no peronistas ya piensan en una alternativa de centro a Milei y con Macri

La dirigencia política ingresó en un momento de conversación transversal donde distintos actores tienden puentes y comparten miradas pensando en las elecciones de 2027. En ese marco, los armadores trazan escenarios en la búsqueda de construir un espacio anti Milei y no peronistas pero reciben una única respuesta de los gobernadores que mantienen algún vínculo con la Rosada: esperar hasta diciembre.

Las encuestas marcan un deterioro de la imagen presidencial, de su intención de voto y de la expectativa de la población sobre el Gobierno. En ese contexto, la dirigencia mira con preocupación el devenir de la gestión y las posibilidades de reelección. Lo hacen el oficialismo, la oposición, los aliados y el establishment “sobre todo al que le va bien”, confiesan.

Quien ya activó en esa línea es Mauricio Macri quien también recibe de parte de los mandatarios provinciales radicales y PRO la necesidad de dejar pasar este año para volverse críticos de la gestión libertaria. Hoy tendrá encuentros clave con los Valdés de Corrientes y con el gobernador Leandro Zdero de Chaco. En esta última gobierna una alianza que tiene dentro al PRO y La Libertad Avanza. "Hay que tender puentes en un contacto permanente. Desde que asumimos tenemos problemas para pagar sueldos y aguinaldos. Tenemos una deuda de 350 millones de dólares", argumenta ante El Destape.

Quienes vieron al expresidente en los últimos días lo notaron preocupado por la “estabilidad emocional que requiere en un líder atravesar una crisis” en el Gobierno. Con renovadas críticas a Karina Milei y Manuel Adorni repite lo que ya dijo en público: “son todos improvisados. Sostenerlo no es de sentido común”. “Hay que armar algo porque no generan ninguna seguridad”, replican quienes lo frecuentan. Va a marcar mayor distancia.

“Las provincias son un sálvese quien pueda. La mayoría va a adelantar sus elecciones locales. Es por unanimidad: no hay un gobernador que hable bien del Gobierno pero todos dicen ‘aguántame hasta diciembre’. Todos le tienen miedo a él y a ella”, describe un dirigente que busca armar una ‘alianza de centro’ por fuera de LLA y el peronismo. Se entusiasman con encuestas que esta semana marcan un 40% de la ciudadanía que no está en ninguna de las dos esferas. “Los polos están tan polarizados que hay una mayor demanda de una opción de centro. Hoy ya es mayoritario el sentir Anti Milei”, concluyen.

En esos armados hay quienes insisten con el presidente de River Jorge Brito o con algún gobernador. Si bien a Macri lo buscan incorporar, no es para que se presente en las elecciones nuevamente. “Hay mucho PRO que mira con reparos a Milei”, evalúan. Con este escenario, las posibilidades de alianzas en búsqueda de la reelección de Milei se alejan. En paralelo Karina y los Menem avanzan con candidatos propios en cada provincia para prescindir de quienes hoy manejan los ejecutivos locales.PI