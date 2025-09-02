En medio de la crisis, Milei bajó su viaje a Las Vegas

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas, la ciudad de Estaodos Unidos que iba a visitar para ver a su ex pareja Fatima Flores en un show de teatro. La decisión es comunicada en la peor semana del gobierno libertario con la filtración de los audios de la coima, la suba del dólar y el temor en los mercados.

Diferentes figuras públicas habían cuestinado la decisión de Milei de viajar por un evento de divertimento a Las Vegas en medio de la crisis política y económica en la Argentina. El lunes por la noche, la diputada nacional y ex integrante del bloque de la Libertad Avanza, Marcela Pagano, había criticado que el presidente se ausente.

"¿Está contimado el viaje? Señor presidente lo necesitamos acá", pidió Pagano en el canal C5N, donde además denunció que el gobierno nacional está tomado por Karina Milei y un grupo de "nenes de papá". La legisladora hizo una fuerte crítica a los casos de corrupción a los que vinculó con la familia Menem.

