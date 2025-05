El periodista y conductor Roberto Navarro se refirió a las próximas elecciones legislativas y el impacto en el acompañamiento al gobierno de Javier Milei ya que "la mayoría perdió ingresos y da la impresión de que de acá a octubre va a seguir perdiendo ingresos".

"Milei aspira a conseguir un 40% en octubre. Cuenta con la clase alta, con buena parte de la clase media alta, un poco de clase media a media y los pobres que busca seducir con la batalla cultural", comenzó diciendo Milei en su editorial en El Destape 1070 y afirmó que "llegar a ese 40% depende mucho de cómo le vaya de aquí a las elecciones en términos de inflación. Aún si le va bien, le va a costar juntar ese 40% porque hay una cantidad enorme de gente que vive peor que nunca".

En este marco, señaló que esto se va a profundizar cuando se quite el subsidio en los servicios. "Trabajadores pobres, trabajadores indigentes, desocupados, jubilados que no tienen ni para comer y es así, no tienen ni para comer. Un tercio de los jubilados no puede hacer las cuatro comidas diarias.", apuntó y enfatizó "para conseguir llegar y afianzar ese 40%, Milei apuesta a bajar la inflación ajustando aún más a esos pobres, a esos indigentes para bajar la inflación. Es decir, ajusta a unos para darle el gusto a otros", cerró.

"El 30 o 40% que lo vota tiene libertad, tiene la libertad de comprar dólares, tiene la libertad de viajar al exterior, tiene la libertad de comprar por Amazon, zapatillas, celulares, computadoras, es decir, se siente un poco más libre, pero el resto solo tiene la libertad de morirse de hambre", apuntó.