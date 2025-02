El periodista y conductor Roberto Navarro aseguró que para intentar apaciguar el impacto político del escándalo cripto que sacude a los hermanos Javier y Karina Milei y su entorno más íntimo, el Gobierno nacional quiere instalar a través de sus medios aliados el "cinismo" del kirchnerismo, un sector que denuncia la estafa multimillonaria a través de $LIBRA. Además, advirtió que el FMI ahora desconfía de que Milei termine su mandato y pone dudas en la entrega de un nuevo préstamo.

"Están juzgando al presidente en 37 estados de los Estados Unidos y los editoriales de anoche fueron contra el kirchnerismo, utilizando una misma palabra que es 'cinismo', la que le manda (Santiago) Caputo a los operadores", apuntó Navarro en su editorial en El Destape 1070.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el conductor, periodistas como Luis Majul deberían "estar contando por qué se está juzgando al Presidente, cómo deben gastar mil millones por día para mantener el precio del dólar y cómo volvió a subir el precio de los alimentos" en lugar de "hablar del kirchnerismo".

"Mientras avanzan las investigaciones en más de 40 causas penales y 200 casusas civiles contra el presidente, Caputo intenta armar una narración en el país para retener al electorado propio, sorprendido por la conducta de su Presidente", afirmó Navarro.

En este contexto, el fundador de El Destape alertó que la propia titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, le consultó a sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT) si Milei llega a terminar su mandato. "La situación es esta tan complicada que el FMI le preguntó a sindicalistas si Milei termina el mandato. Kristalina recibió a (Gerardo) Mártinez y Cristian Jeronimo y preguntó si Milei termina el mandato", señaló, al comentar un artículo de Info Gremiales.

Navarro indicó que el FMI está "preocupado" porque el Presidente argentino es "el hombre que les da la garantía de pagar de cualquier manera". "Si Milei no está, ¿Qué otro le pagaría a toda costa? ¿Qué otro le dejaría a los pibes sin comida y a los abuelos sin remedio? No hay, no hay otro loco. Por eso el fondo anda preguntando si entregar la guita", advirtió